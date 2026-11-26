Messina festeggia un’altra conferma importante nel mondo della sanità. Riccardo Scoglio, medico di medicina generale messinese, è stato rieletto segretario regionale della SIMG Sicilia, la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie. Le elezioni hanno rinnovato le cariche per il triennio 2027–2029. Il voto premia il lavoro dell’ultimo mandato e affida a Scoglio altri tre anni alla guida della principale società scientifica dei medici di famiglia nell’Isola. Anche a livello nazionale la Sicilia conta di più. Nella Giunta Esecutiva Nazionale sono stati eletti due medici siciliani: Roberto Barone di Siracusa e Giovanni Merlino di Palermo. È un segnale chiaro del peso che la medicina generale siciliana ha ormai conquistato dentro la SIMG. In questi anni la SIMG Sicilia ha organizzato congressi, corsi di aggiornamento e incontri tra diverse specialità. Si è parlato di prevenzione, di gestione delle malattie croniche e delle nuove sfide dell’assistenza. Ai lavori hanno partecipato medici di famiglia di tutte le province, e sono cresciuti i rapporti con gli specialisti e con le istituzioni sanitarie.

“Onorato di questo risultato”, ha commentato Scoglio. Il segretario riconosce che la medicina generale sta attraversando una fase delicata: l’organizzazione cambia profondamente, arrivano nuove responsabilità e sul futuro della professione pesano diverse incertezze. Per questo i suoi obiettivi sono consolidare quanto già fatto e mettere il medico di famiglia al centro del cambiamento della sanità territoriale. Grande attenzione andrà ai giovani colleghi e ai bisogni concreti dei pazienti.

Chi ha passato una vita in corsia sa bene che la prima diagnosi non nasce in ospedale. Nasce nello studio del medico di famiglia, che conosce il paziente, la sua storia e la sua casa. Un medico di famiglia preparato e aggiornato significa meno accessi inutili al Pronto Soccorso, liste d’attesa più leggere e malattie croniche seguite con continuità. Ecco perché la formazione che la SIMG porta nelle province siciliane non è un fatto per soli addetti ai lavori: riguarda ogni cittadino. A Riccardo Scoglio, a Roberto Barone e a Giovanni Merlino vanno gli auguri di buon lavoro. La medicina del territorio ha bisogno di guide solide, e Messina può essere orgogliosa di esprimerne una.