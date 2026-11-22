Ci sono incontri che vanno oltre la collaborazione professionale e finiscono per modificare profondamente il percorso di due artisti. Quello tra Maurice Béjart e Gianni Versace appartiene a questa categoria. Due uomini nati sulle sponde del Mediterraneo, apparentemente lontani per formazione e linguaggio, eppure capaci di riconoscersi in una comune idea di bellezza, libertà creativa e teatro. Uno faceva parlare i corpi attraverso la danza, l’altro trasformava i tessuti in immagini e movimento. Insieme hanno scritto una pagina straordinaria della storia dello spettacolo contemporaneo.

Oggi, domenica 22 novembre 2026, ricorre il diciannovesimo anniversario della morte di Maurice Béjart, scomparso a Losanna il 22 novembre 2007, all’età di 80 anni. È un’occasione per ricordare non soltanto uno dei più influenti coreografi del Novecento, ma anche il suo rapporto umano e artistico con Gianni Versace, nato a Reggio Calabria il 2 dicembre 1946. Un’amicizia durata fino alla tragica morte dello stilista, assassinato a Miami il 15 luglio 1997, e sopravvissuta nella memoria del coreografo, che continuò a celebrarne il talento.

Maurice Béjart, il rivoluzionario che trasformò la danza in un linguaggio universale

Nato a Marsiglia il 1° gennaio 1927, Maurice-Jean Berger, questo il suo nome di nascita, era figlio del filosofo Gaston Berger. Cresciuto in un ambiente intellettualmente stimolante, ricevette una formazione classica che sarebbe diventata il punto di partenza di una ricerca coreografica profondamente innovativa.

Béjart non considerava la danza un linguaggio riservato a un pubblico di specialisti. Voleva portarla fuori dai suoi confini tradizionali, trasformandola in uno spettacolo capace di coinvolgere emotivamente gli spettatori. Nelle sue creazioni convivevano filosofia, spiritualità, mitologia, musica contemporanea, culture orientali e tradizione europea.

Con opere come Le Sacre du printemps, presentato nel 1959, e il celebre Boléro del 1961, Béjart contribuì a rinnovare l’immaginario della danza del Novecento. Nel 1960 fondò a Bruxelles il Ballet du XXe Siècle, mentre nel 1987 trasferì la propria attività a Losanna, dando vita al Béjart Ballet Lausanne.

Il suo teatro era fisico, spettacolare, a tratti rituale. I danzatori diventavano interpreti di grandi interrogativi sull’esistenza, sull’amore, sulla morte e sul rapporto tra l’uomo e il sacro. Una concezione sintetizzata efficacemente dalla critica Vittoria Ottolenghi: “con Béjart non si tratta di dare una risposta con la danza alle esigenze della civiltà delle immagini, ma di creare quasi per forza vitale l’immagine con l’impulso della danza”.

Dietro la grandezza dell’artista viveva una personalità complessa, attraversata da una straordinaria curiosità intellettuale e da un’esigenza continua di sperimentazione. Visionario, carismatico, esigente, capace di entusiasmare i propri collaboratori, Béjart concepiva la creazione come un’attività totalizzante. Il suo cosmopolitismo nasceva dalla volontà di attraversare linguaggi e tradizioni differenti, anche se la sua interpretazione delle culture extraeuropee rimaneva inevitabilmente filtrata dal suo sguardo artistico occidentale.

Gianni Versace, da Reggio Calabria al mondo: la Magna Grecia nel cuore della sua arte

Per comprendere la profondità dell’incontro con Béjart bisogna tornare a Reggio Calabria, dove Gianni Versace trascorse l’infanzia e cominciò a costruire il proprio immaginario. Figlio di Franca Olandese, sarta, lo stilista crebbe tra stoffe, cartamodelli, abiti e lavorazioni artigianali, entrando fin da giovanissimo in contatto con un mestiere che avrebbe rivoluzionato.

Ma la sua formazione non fu soltanto sartoriale. La città dello Stretto, il paesaggio mediterraneo e soprattutto l’eredità culturale della Magna Grecia costituirono un riferimento essenziale del suo linguaggio creativo. La mitologia classica, i drappeggi delle sculture antiche, la sensualità delle figure ellenistiche e la forza simbolica della Medusa sarebbero diventati elementi riconoscibili della sua estetica.

Versace ricordava con affetto le proprie origini: “Reggio è il regno dove è cominciata la favola della mia vita: la sartoria di mia madre, la boutique d’Alta Moda”.

Trasferitosi a Milano, costruì un universo stilistico nel quale classicità e modernità, arte e cultura pop, sensualità e ricerca sui materiali potevano convivere senza contraddizioni apparenti. Il successo internazionale non cancellò la dimensione artigianale del suo lavoro: dietro l’esuberanza dei colori, le stampe e le decorazioni si nascondevano una profonda conoscenza del taglio, un’attenzione quasi ossessiva ai dettagli e una ricerca continua sulle possibilità espressive dell’abito.

Versace aveva anche una personalità generosa, appassionata e curiosa. Il teatro, la musica e la danza erano per lui molto più che occasioni per ampliare la notorietà della propria maison. Erano territori nei quali sperimentare liberamente, lontano dalle esigenze commerciali di una collezione. Proprio questa disposizione lo avrebbe avvicinato a Béjart.

L’incontro tra Béjart e Versace nel 1984: con Dionysos nasce un sodalizio straordinario

La collaborazione artistica tra i due prende forma nel 1984 con Dionysos, balletto coreografato da Maurice Béjart e prodotto dal Teatro alla Scala di Milano, per il quale Gianni Versace realizza i costumi.

La scelta del soggetto sembra contenere già tutte le ragioni della loro intesa. Dioniso, divinità greca associata all’ebbrezza, all’estasi e alla trasformazione, rappresentava un ponte ideale tra il mondo classico e la dimensione rituale della danza. Per Béjart il mito diventava materia da reinventare attraverso il movimento e suggestioni culturali differenti. Per Versace significava confrontarsi con una tradizione che apparteneva profondamente anche alla sua identità di uomo del Mediterraneo.

Nei costumi di Dionysos, lo stilista reggino sperimenta una soluzione di notevole efficacia scenica: pantaloni rossi dalle forme ampie, pensati per accompagnare il movimento dei danzatori. Il colore diventa energia, mentre il tessuto non serve semplicemente a vestire il corpo, ma a renderne più visibile la forza espressiva.

È l’inizio di un dialogo destinato a svilupparsi attraverso numerosi spettacoli. Versace comprende immediatamente che, nel teatro di Béjart, può mettere alla prova la propria immaginazione senza i limiti normalmente imposti dalla moda. Il coreografo, a sua volta, trova nello stilista un artista capace di trasformare le sue visioni in forme concrete.

Il rapporto assume presto una dimensione di autentico scambio intellettuale. In una conversazione con Vittorio Sgarbi e Fiona Diwan, citata nel materiale biografico dedicato al loro sodalizio, Versace riconosce al coreografo un ruolo fondamentale: “ho con lui un debito immenso. Mi sento il suo discepolo ideale. Mi ha insegnato cos’è il teatro: un modo per osare l’inosabile, per sperimentare tutto”.

Non soltanto collaboratori: l’amicizia profonda tra due uomini innamorati dell’arte

Ridurre il rapporto tra Gianni Versace e Maurice Béjart a un incontro tra alta moda e danza significherebbe trascurarne l’aspetto più significativo: la profonda amicizia che accompagnò il loro lavoro.

Il coreografo riconosceva nello stilista reggino un entusiasmo contagioso, una sensibilità fuori dal comune e una meticolosità che lo spingeva a rimettersi continuamente in discussione. Versace, dal canto suo, ammirava la cultura e la libertà intellettuale di Béjart, oltre alla sua capacità di dare vita a spettacoli nei quali ogni linguaggio artistico contribuiva alla costruzione di un’unica visione. “Lavorare con Gianni Versace è gioia: la gioia dell’amicizia e la gioia della creatività”, affermava Béjart.

Una testimonianza particolarmente significativa di questa intesa viene da Antonio D’Amico, compagno dello stilista, che ricordò l’incontro tra i due come un’intesa immediata. Nel dossier del Béjart Ballet Lausanne dedicato a Ballet for Life, D’Amico racconta come entrambi fossero capaci di comprendere quasi istintivamente le intenzioni dell’altro, condividendo passione, generosità e un rapporto intensissimo con il proprio lavoro.

Non erano due personalità prive di contrasti. Erano entrambi artisti determinati, esigenti e abituati a difendere le proprie intuizioni. Proprio per questo la loro collaborazione rappresentava qualcosa di raro: un confronto nel quale ciascuno conservava la propria identità, accettando però di lasciarsi trasformare dalla sensibilità dell’altro.

La profondità del legame fu confermata anche da Santo Versace che, alla morte del coreografo nel 2007, ricordò come Maurice fosse considerato parte della famiglia. Allora raccontò che “Maurice amava Gianni come un fratello”, offrendo una testimonianza della dimensione affettiva di un rapporto che andava ben oltre le scene teatrali.

Il segreto della loro creatività: quando Versace faceva danzare gli abiti

Nel lavoro comune, la ricerca del dettaglio diventava un principio fondamentale. Béjart non voleva costumi che fossero semplicemente belli da osservare. Desiderava abiti capaci di partecipare al movimento, di esaltarlo e talvolta persino di suggerire nuove possibilità coreografiche.

Versace rispondeva a questa esigenza con la competenza del grande artigiano e con l’immaginazione dello stilista. Studiava le stoffe, le pieghe, le trasparenze, i ricami e il modo in cui ogni materiale avrebbe reagito ai gesti dei ballerini.

Un’espressione attribuita al coreografo, annotata il 26 marzo 1988, riassume efficacemente questa ricerca continua: “Ridisegnare, ridisegnare, ridisegnare per approfondire”.

È un’idea che sembra adattarsi perfettamente al metodo di Versace. Béjart ne ammirava soprattutto l’attenzione per ciò che il pubblico non avrebbe necessariamente visto: “rimango incantato nel vedere Gianni Versace: dipinge ricami d’oro, ritaglia sete trasparenti, applica invisibili merletti su pieghe di costumi talmente nascoste che solo lui ed io le vedremo”.

Una dedizione che il coreografo trasformava in una riflessione sul significato stesso del lavoro artistico: “nella costruzione artistica è proprio quello che non si vede ciò che fa il capolavoro, è l’inutile che è indispensabile”.

Questa attenzione ai particolari dimostra quanto fosse profondo il dialogo tra i due. Per Versace, l’abito teatrale non rappresentava un semplice ornamento, ma un elemento della narrazione. Per Béjart, il costume diventava parte integrante della coreografia.

Lo stilista reggino sintetizzava così la propria concezione della scena: “perché il teatro è maschera, arte della vestizione, finzione che si fa realtà. Come la moda. Per me il teatro è un’officina creativa unica”.

A confermare concretamente questo metodo di lavoro esiste anche una lettera di Versace a Béjart datata 13 novembre 1996, conservata nella Maison Maurice Béjart di Bruxelles. Nel documento lo stilista discute alcune proposte per i costumi di un balletto, confrontando soluzioni cromatiche e riferimenti al cubismo di Picasso. È una testimonianza preziosa di un rapporto creativo basato sul dialogo, sulla sperimentazione e sulla cura del particolare.

Da Dionysos a Ballet for Life: tredici anni di capolavori tra danza e alta moda

Il sodalizio tra Béjart e Versace si sviluppa dal 1984 al 1997 attraverso una serie di produzioni nelle quali i confini tra teatro, danza e moda diventano sempre più sottili.

Tra i lavori più significativi figurano Malraux ou la Métamorphose des Dieux del 1986, Chéreau-Mishima-Perón del 1988 e Pyramide del 1990. Sono opere nelle quali l’immaginario teatrale di Béjart incontra la capacità di Versace di reinterpretare epoche, culture e simbologie attraverso il costume.

Uno dei momenti più intensi arriva con Le Presbytère n’a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat, conosciuto anche come Ballet for Life, presentato a Losanna il 15 dicembre 1996 e successivamente a Parigi nel gennaio 1997.

Lo spettacolo nasce nel ricordo di Jorge Donn, straordinario interprete e storico collaboratore di Béjart, morto nel 1992, e di Freddie Mercury, scomparso nel 1991. Entrambi avevano soltanto 45 anni ed erano stati colpiti dall’AIDS.

La coreografia unisce le musiche dei Queen e di Wolfgang Amadeus Mozart, costruendo una riflessione sulla giovinezza, sull’amore, sulla perdita e sulla speranza. Versace contribuisce con costumi che alternano essenzialità, colore ed elementi di forte impatto visivo, accompagnando i danzatori in una delle creazioni più emozionanti del repertorio di Béjart.

È un lavoro che rivela anche il lato più umano dei due artisti. Di fronte alla morte e alla sofferenza, scelgono di celebrare la vita attraverso la bellezza, il movimento e la musica.

L’ultimo spettacolo insieme nel 1997 e il dolore per la morte di Versace

Il loro ultimo progetto teatrale prende forma nel giugno 1997 a Firenze, quando Béjart presenta Barocco-Bel Canto nel Giardino di Boboli, in occasione di Pitti Immagine Uomo, con i costumi realizzati da Versace.

È il punto conclusivo di una collaborazione straordinaria, anche se nessuno dei due può immaginare quanto tragicamente vicina sia la sua fine. Il 15 luglio 1997 Gianni Versace viene assassinato davanti alla sua abitazione a Miami Beach. Ha soltanto 50 anni.

La sua scomparsa colpisce profondamente Béjart. Il coreografo perde non soltanto un collaboratore capace di comprendere la sua visione del teatro, ma anche un amico con il quale aveva condiviso idee, viaggi, progetti e una parte importante della propria esistenza.

Dieci anni più tardi, il 15 luglio 2007, Béjart torna al Teatro alla Scala di Milano per una serata dedicata alla memoria dello stilista. È uno degli ultimi grandi omaggi del coreografo all’amico reggino. Quattro mesi dopo, il 22 novembre, anche Béjart muore a Losanna, mentre sta lavorando alla sua ultima creazione, Le Tour du monde en 80 minutes.

Béjart e Versace, due geni del Mediterraneo: un’eredità che appartiene anche a Reggio Calabria

Ricordare oggi Maurice Béjart significa inevitabilmente ricordare anche Gianni Versace. La loro storia dimostra come due personalità artistiche differenti possano incontrarsi e costruire qualcosa che nessuna delle due avrebbe realizzato nello stesso modo da sola.

Il coreografo francese aveva trasformato la danza in un linguaggio capace di attraversare i confini geografici e culturali. Lo stilista calabrese aveva portato nell’alta moda internazionale una visione nutrita di classicità, artigianato, sensualità e sperimentazione. Entrambi cercavano una bellezza viva, capace di dialogare con il presente senza rinunciare al patrimonio del passato.

Per Reggio Calabria, questa storia possiede un significato particolare. Il rapporto con Béjart rappresenta una delle testimonianze più importanti della dimensione culturale di Versace, spesso ricordato soprattutto per il successo della sua maison, ma protagonista anche di una stagione straordinaria del teatro e della danza internazionali.

Il ragazzo cresciuto nella sartoria della madre, nella città affacciata sullo Stretto, era diventato un artista capace di confrontarsi alla pari con uno dei più grandi innovatori della danza contemporanea. E nelle creazioni realizzate insieme a Béjart continuava a vivere, trasformata in un linguaggio universale, anche quella sensibilità mediterranea maturata tra le testimonianze della Magna Grecia.

A diciannove anni dalla scomparsa del coreografo, resta soprattutto la lezione umana della loro amicizia: la vera collaborazione artistica non nasce soltanto dal talento, ma dalla fiducia, dalla curiosità reciproca e dalla capacità di riconoscere la grandezza dell’altro.

Béjart e Versace non si limitarono a condividere un palcoscenico. Impararono a guardare il mondo attraverso gli occhi dell’altro, lasciando un patrimonio di immagini, costumi e coreografie che continua a emozionare. Una storia nella quale la danza incontrò la moda e nella quale, grazie al talento di un grande reggino, anche la Calabria entrò da protagonista in una delle esperienze più affascinanti dell’arte del Novecento.