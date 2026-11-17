Un viaggio nel passato tra giochi tradizionali, musica, spettacoli e sapori della cucina calabrese. Il centro storico di Martone, borgo della Locride, si prepara a ospitare sabato 28 e domenica 29 novembre 2026 la manifestazione “Martone Borgo in Festa – I giochi di una volta”, un appuntamento dedicato alla riscoperta delle tradizioni popolari e alla valorizzazione del patrimonio culturale e gastronomico del territorio. L’iniziativa, promossa e fortemente voluta dall’Amministrazione comunale di Martone, trasformerà vicoli e piazze del paese in un palcoscenico a cielo aperto, dove rivivranno le atmosfere e i passatempi che hanno accompagnato intere generazioni. La manifestazione punta a unire intrattenimento, memoria e partecipazione, coinvolgendo bambini, ragazzi e adulti.

Martone Borgo in Festa, tornano i giochi tradizionali della cultura popolare

Il cuore della manifestazione sarà rappresentato dai giochi di una volta, protagonisti di due giornate dedicate alla riscoperta delle attività ricreative che caratterizzavano la vita quotidiana delle comunità locali prima della diffusione delle nuove tecnologie. Il programma prevede sfide di abilità, gare in piazza e passatempi storici, con attività pensate per partecipanti di tutte le età. Un’occasione per far conoscere alle nuove generazioni i giochi che hanno segnato l’infanzia dei loro genitori e nonni, recuperando una parte importante della memoria collettiva. La manifestazione vuole infatti creare un ponte tra generazioni, offrendo agli anziani la possibilità di raccontare e mostrare ai più piccoli come ci si divertiva un tempo, attraverso momenti di condivisione, sana competizione e allegria.

I giovani volontari protagonisti dell’organizzazione della festa

Uno degli aspetti più significativi di “Martone Borgo in Festa” è il coinvolgimento diretto di un gruppo di giovani volontari martonesi, che hanno scelto di collaborare attivamente con l’Amministrazione comunale nell’organizzazione dell’evento. I ragazzi contribuiscono alla preparazione della manifestazione mettendo a disposizione idee, entusiasmo ed energie, in un percorso di partecipazione che testimonia il loro attaccamento al paese e la volontà di valorizzarne le tradizioni. La collaborazione tra istituzioni e giovani del territorio rappresenta uno degli elementi centrali dell’iniziativa, che intende rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e promuovere la partecipazione alla vita del borgo.

Musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento nelle vie di Martone

Accanto ai giochi tradizionali, il programma comprenderà spettacoli, musica dal vivo e intrattenimento itinerante, che accompagneranno i visitatori lungo le strade e le piazze del centro storico. Il borgo diventerà così uno spazio di incontro e socializzazione, con iniziative ricreative pensate per coinvolgere un pubblico di tutte le età e valorizzare gli scorci caratteristici del paese.

La gastronomia calabrese protagonista tra gli stand del centro storico

Un ruolo importante sarà riservato anche alle eccellenze enogastronomiche locali. Durante le due giornate saranno allestiti lungo le vie del borgo appositi stand dedicati ai prodotti della terra e ai piatti tipici della cucina tradizionale martonese e calabrese. Il percorso gastronomico permetterà di riscoprire i sapori del territorio, affiancando alle attività di intrattenimento momenti dedicati alla convivialità e alla valorizzazione delle produzioni locali. La presenza degli stand contribuirà a rendere la manifestazione un’occasione di promozione delle tradizioni culinarie del borgo, attraverso un’esperienza che unisce cultura popolare e gastronomia.

Martone valorizza le proprie radici e il patrimonio culturale della Locride

“Martone Borgo in Festa – I giochi di una volta” nasce con l’obiettivo di andare oltre il semplice appuntamento ricreativo, diventando un momento di coesione sociale e valorizzazione dell’identità locale. Attraverso il recupero dei giochi popolari, la partecipazione dei giovani volontari, la musica e la gastronomia, l’iniziativa intende rafforzare il legame tra la comunità e le proprie radici culturali. L’appuntamento del 28 e 29 novembre rappresenterà quindi un’occasione per vivere il centro storico di Martone, riscoprire le tradizioni tramandate dalle generazioni precedenti e condividere momenti di festa, nel segno di un patrimonio popolare che continua a rappresentare un elemento importante dell’identità del borgo.