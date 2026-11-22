Un giovane africano, adottato da una coppia italiana, è stato aggredito e picchiato da quattro ragazzi italiani nel centro storico di Marsala, in provincia di Trapani. L’episodio si sarebbe verificato a Largo Partigiani, dove il giovane si trovava seduto su una panchina quando sarebbe stato colpito alle spalle. A rendere nota la vicenda sono stati l’ex sindaco di Marsala Massimo Grillo e il suo gruppo consiliare di Forza Italia, attraverso una nota nella quale viene espressa solidarietà alla vittima e alla sua famiglia. Il caso ha riportato al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nel centro storico di Marsala e la necessità di contrastare episodi di violenza e discriminazione.

L’aggressione mentre il giovane era seduto su una panchina

Secondo quanto riferito nella nota diffusa dall’ex sindaco e dai consiglieri comunali di Forza Italia, il giovane sarebbe stato sorpreso alle spalle mentre si trovava seduto su una panchina di Largo Partigiani. “Esprimiamo la nostra più sincera solidarietà ai genitori e al loro figlio”, si legge nel documento, nel quale viene precisato che il ragazzo “è stato aggredito alle spalle mentre si trovava seduto su una panchina”. Grillo e il gruppo consiliare esprimono inoltre “vicinanza” alla vittima e alla famiglia, auspicando “che venga fatta piena luce sull’accaduto e che il giovane possa superare al più presto le conseguenze fisiche e psicologiche dell’aggressione”.

Massimo Grillo: “la violenza e ogni forma di discriminazione non possono trovare spazio nella nostra città”

Nella presa di posizione politica viene sottolineato anche il significato simbolico del luogo in cui si sarebbe consumata l’aggressione. Largo Partigiani, osservano i rappresentanti di Forza Italia, richiama attraverso il proprio nome i valori della libertà e della democrazia. “Colpisce – prosegue la nota – anche il luogo in cui si sarebbe verificata l’aggressione: Largo Partigiani, uno spazio che già nel nome richiama i valori della libertà, della democrazia e del rispetto della dignità di ogni persona. Valori che devono continuare a unire la nostra comunità. La violenza, l’intolleranza e ogni forma di discriminazione non possono trovare spazio nella nostra città. Questo episodio richiama ancora una volta l’urgenza di affrontare concretamente il tema della sicurezza. Riteniamo necessario che l’amministrazione chieda il ripristino della presenza dell’esercito”.

Sicurezza a Marsala, Forza Italia chiede il ritorno dell’esercito

La vicenda diventa così anche occasione per una richiesta politica rivolta all’Amministrazione comunale di Marsala. L’ex sindaco Massimo Grillo e il suo gruppo consiliare ritengono necessario rafforzare le misure di sicurezza in città e sollecitano il ripristino della presenza dell’esercito. La richiesta viene avanzata nell’ambito di una riflessione più ampia sulla sicurezza urbana, che secondo i rappresentanti di Forza Italia deve essere affrontata attraverso interventi concreti. Resta centrale, nella nota diffusa, l’auspicio che venga fatta piena luce sull’aggressione e che il giovane possa superarne al più presto le conseguenze fisiche e psicologiche. L’episodio segnalato a Largo Partigiani, nel cuore di Marsala, richiama l’attenzione sulla tutela delle persone e sul rispetto dei valori di libertà, democrazia e dignità umana, richiamati dall’ex sindaco e dal gruppo consiliare nella loro dichiarazione.