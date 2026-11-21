Conferito al Preside Mariarosaria Russo il prestigioso incarico di docente presso l”Università degli studi “Aldo Moro” dI Bari nell’ambito dello Short Master in “Mafie Corruzione, Etica e Sviluppo” istituito dal Dipartimento di Scienze Politiche, diretto dall’illustre Prof.Giuseppe Moro. L’obiettivo dello Short Master è quello di offrire i quadri analitici e interpretativi necessari alla comprensione e alla prevenzione di tali fenomeni in settori cruciali come la pubblica amministrazione e il mondo dell’impresa. Particolare attenzione è inoltre dedicata al tema dell’educazione alla legalità e alla diffusione della cultura dell’antimafia. Il Master si caratterizza per una prospettiva marcatamente interdisciplinare che affianca alla disamina del vigente quadro normativo, l’analisi delle radici storiche, economiche e sociali del crimine organizzato e dei fenomeni corruttivi. Oltre a stimolare il dibattito pubblico, favorendo l’interazione tra mondo della ricerca e società civile, esso mira a rafforzare le competenze necessarie ad identificare e prevenire l’infiltrazione mafiosa nel tessuto economico-sociale e la diffusione dei fenomeni corruttivi.

Il contrasto non repressivo alle mafie e il ruolo della scuola

L’intervento su “Contrasto non repressivo alle mafie;il ruolo della scuola”si è concentrato su come trasformare un’istituzione scolastica in un presidio attivo di antimafia sociale ed economica in un territorio ad alta densità mafiosa.

L’attenzione si è ficalizzata su alcuni punti chiave:

• Analisi del ruolo del dirigente scolastico come leader civico e istituzionale in contesti ad alto rischio di infiltrazione criminale.

• Esame della transizione dalla semplice “educazione alla legalità” (teorica) alla “pratica della legalità” (imprenditoriale e territoriale).

• Approfondimento della gestione scolastica dei beni confiscati alle mafie come strumento didattico e di riscatto economico.

Analisi del contesto territoriale e la rottura del silenzio

.Analisi del contesto territoriale e la rottura del silenzio.

• Geografia del potere criminale: Breve inquadramento della Piana di Gioia Tauro e delle dinamiche di controllo sociale della ‘ndrangheta a Rosarno.

• La biografia come scelta di campo: Il percorso umano e professionale dall’assunzione della dirigenza dell’I.I.S. “Raffaele Piria” nel 2007 fino alla rottura pubblica con le logiche omertoso-familiari, trasformando una vicenda personale in un atto pedagogico e civile.

• L’istituzione come alternativa: Sottrarre i giovani al reclutamento criminale offrendo modelli culturali alternativi ai “facili guadagni”.

I pilastri del “Modello Piria”

I pilastri del “Modello Piria”

• La gestione dei beni confiscati: L’assegnazione all’istituto agrario di terreni sottratti alle cosche per la produzione dell'”Olio della Legalità” (intitolato al giudice Rosario Livatino). L’importanza di dimostrare agli studenti che lo Stato sa amministrare e produrre ricchezza pulita.

• Apertura e internazionalizzazione: Rompere l’isolamento geografico e culturale attraverso progetti Erasmus+, mobilità internazionale, scambi culturali e l’apertura pomeridiana della scuola come centro di aggregazione.

• La rete istituzionale: La costruzione di alleanze strategiche con magistratura, forze dell’ordine, associazioni (es. Libera) e testimoni di giustizia, portando lo Stato dentro le aule

Sfide di governance, rischi e complessità

Sfide di governance, rischi e complessità

• La solitudine del dirigente e la pressione ambientale: Gestire la resistenza culturale interna ed esterna al territorio, le intimidazioni e la necessità di fare rete per non restare isolati. Le conclusioni sono state affidate alle parole del giudice Caponnetto che… “la mafia teme più la scuola che le aule di giustizia”.