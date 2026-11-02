Maratona di Napoli, l’impresa del siciliano Salvo Bua: con 3 ore e 47 minuti, è il primo tra gli atleti della Marina Militare

Dalla Sicilia alla Maratona di Napoli, con un risultato di prestigio per un ufficiale della Marina Militare originario di Adrano, in provincia di Catania. Salvo Bua, sportivo amatoriale e romano d’adozione, ha completato i 42,195 chilometri della competizione partenopea in 3 ore e 47 minuti, conquistando il primo posto tra i tre rappresentanti della Marina Militare che hanno partecipato alla manifestazione. Un traguardo significativo, raggiunto in una competizione che ha registrato oltre 8.000 iscritti e che ha visto la partecipazione di atleti e appassionati provenienti da diverse realtà. Per Bua, che affianca l’attività sportiva agli impegni professionali, il risultato rappresenta una soddisfazione personale e un motivo di orgoglio per la Marina Militare, presente all’evento nell’ambito del Campionato Interforze. Una prestazione costruita attraverso anni di allenamenti, costanza e sacrifici, con la determinazione di chi affronta la corsa non come professione, ma come una passione da coltivare nel tempo.

La Maratona di Napoli e il risultato dell’ufficiale siciliano

La Maratona di Napoli, appuntamento di richiamo nel panorama podistico italiano e internazionale, ha trasformato ancora una volta la città in un grande scenario dedicato allo sport, con migliaia di partecipanti impegnati lungo un percorso che unisce la sfida atletica alla bellezza del paesaggio del Golfo di Napoli. Tra i protagonisti della manifestazione anche Salvo Bua, ufficiale della Marina Militare e atleta amatoriale, che ha portato a termine la prova con un tempo di 3 ore e 47 minuti. Il suo piazzamento nella classifica generale è stato positivo, accompagnato dal primo posto nella classifica di categoria tra gli atleti della Marina Militare. Un risultato che assume particolare valore considerando la difficoltà della distanza e la preparazione necessaria per affrontare una maratona, soprattutto per chi deve conciliare gli allenamenti con un’attività professionale impegnativa. La partecipazione alla competizione partenopea rappresenta così una nuova tappa di un percorso sportivo portato avanti negli anni, nel quale la costanza e la capacità di gestire la fatica hanno un ruolo fondamentale.

La passione per la corsa e i valori della Marina Militare

Originario di Adrano, ma romano d’adozione, Bua mantiene un legame profondo con la Sicilia, la terra delle sue radici, che continua a rappresentare un punto di riferimento anche lontano da casa. Nella sua esperienza personale, il servizio nella Marina Militare e la passione per la corsa si incontrano attraverso valori comuni come disciplina, perseveranza e spirito di sacrificio. Qualità che accompagnano tanto la vita professionale quanto la preparazione atletica e che diventano particolarmente importanti quando si affronta una prova di resistenza lunga oltre 42 chilometri. Pur non essendo un professionista della corsa, Bua dedica da anni tempo ed energie agli allenamenti, cercando di migliorare le proprie prestazioni senza perdere il piacere di praticare sport. Un impegno che trova nella maratona una delle sue espressioni più impegnative, dove la preparazione fisica deve accompagnarsi alla capacità mentale di affrontare la fatica e superare i momenti più difficili della gara.

“Ogni maratona è una sfida prima di tutto con se stessi. Dietro il traguardo ci sono allenamenti, sacrifici e la voglia di migliorarsi, senza smettere di divertirsi e di vivere lo sport con passione”, racconta Salvo Bua, sottolineando il significato personale che attribuisce alla corsa e ai risultati raggiunti. Parole che descrivono lo spirito con cui l’ufficiale affronta le competizioni, mettendo al centro non soltanto il tempo registrato sul cronometro, ma anche il percorso necessario per arrivare al traguardo. La prestazione ottenuta a Napoli, con il primo posto tra gli atleti della Marina Militare partecipanti, costituisce una conferma del lavoro svolto e della capacità di conciliare gli impegni del servizio con quelli sportivi. Per Bua rimane inoltre forte l’orgoglio delle proprie origini, con Adrano e la Sicilia che continuano ad accompagnarlo nel suo percorso personale e professionale. Un’esperienza nella quale il valore del dovere appreso attraverso la divisa si affianca alla determinazione richiesta dalla corsa, ricordando come il risultato finale sia anche il frutto dell’impegno quotidiano e della strada percorsa per raggiungerlo.