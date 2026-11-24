L’Italia incassa il pieno via libera della Commissione europea alla manovra di bilancio per il 2027 e compie un passo importante verso l’uscita dalla procedura per deficit eccessivo, che potrebbe essere formalizzata nella prossima primavera. Da Bruxelles arriva anche il riconoscimento dell’ammissibilità di tutte le 19 misure presentate dal governo italiano nell’ambito della flessibilità prevista per la sicurezza energetica.

Un quadro che evidenzia situazioni differenti tra le principali economie europee: mentre l’Italia ottiene il giudizio favorevole della Commissione, la Germania supera il tetto del deficit, la Spagna rischia l’apertura di una procedura per debito eccessivo e la Bulgaria potrebbe diventare il primo Paese a subire concretamente una sanzione pecuniaria per il mancato rispetto del Patto di stabilità. Via libera, invece, anche alla Francia, nonostante le turbolenze politiche e le difficoltà nel risanamento dei conti pubblici.

Manovra 2027, Bruxelles promuove l’Italia: decisive le deroghe per difesa ed energia

La Commissione europea giudica conforme alle regole comunitarie sui conti pubblici il Documento programmatico di bilancio (DPB) dell’Italia, insieme a quelli di Cipro, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Portogallo e Slovacchia. È quanto emerge dal comunicato dell’esecutivo europeo sui risultati del “Pacchetto di autunno” del semestre europeo.

Determinante, ai fini del giudizio positivo sulla manovra italiana, è stata la flessibilità accordata per le misure riguardanti la difesa e la sicurezza energetica. La crescita della spesa netta italiana è infatti stimata al 3,3% nel 2027, a fronte di un tetto dell’1,9%, ma beneficia delle deroghe che consentono di assorbire uno scostamento complessivo di 15,3 miliardi di euro.

Bruxelles ha inoltre riconosciuto l’ammissibilità di tutte le 19 misure presentate dal governo italiano per beneficiare della flessibilità sull’energia prevista dalla clausola di salvaguardia nazionale (NEC), con un impatto complessivo stimato allo 0,3% del PIL nel prossimo anno.

Italia verso l’uscita dalla procedura per deficit eccessivo in primavera

Particolarmente significativa è la valutazione della Commissione europea sul percorso di risanamento dei conti pubblici italiani. Bruxelles mantiene per il momento in sospeso la procedura per deficit eccessivo, ma le ultime valutazioni aprono alla possibilità di una sua chiusura nella primavera del 2027.

Nel documento relativo al semestre europeo, la Commissione rileva infatti che l’Italia è prevista “correggere il suo eccesso di deficit nel 2026 e il deficit è previsto restare sotto il 3% del Pil anche su 2027 e 2028, tenendo conto della flessibilità prevista dalla clausola di salvaguardia nazionale per le spese su difesa e sicurezza energetica”.

Il mantenimento del rapporto deficit/PIL al di sotto della soglia del 3% rappresenta dunque un elemento centrale nelle prospettive di uscita dell’Italia dalla procedura europea, la cui chiusura dovrà comunque essere formalizzata.

Il monito di Bruxelles all’Italia: margini ridotti e interessi sul debito oltre 100 miliardi

Nonostante il giudizio favorevole sulla manovra, a Bruxelles resta una certa preoccupazione per l’esiguità dei margini di manovra del bilancio italiano e per i rischi legati a eventuali peggioramenti del quadro economico. “Siamo al limite”, ha commentato un alto funzionario europeo, aggiungendo: “Forse non è un approccio molto prudente quello adottato dall’Italia in questa manovra. Qualsiasi sorpresa negativa crea quindi un rischio in termini di rispetto delle regole in futuro”.

Un ulteriore richiamo alla prudenza arriva direttamente dal parere della Commissione europea sul Documento programmatico di bilancio italiano: “Il recente aumento dei rendimenti a livello globale richiede una politica di bilancio prudente e una programmazione di bilancio credibile per mantenere la fiducia degli investitori e tenere sotto controllo i costi di rifinanziamento”.

A pesare sui conti pubblici è soprattutto il crescente costo del debito pubblico italiano. Nel 2027 la spesa per interessi supererà la soglia dei 100 miliardi di euro, raggiungendo i 104,8 miliardi, rispetto ai 96,9 miliardi del 2026 e agli 87,2 miliardi del 2025.

Per quanto riguarda gli interventi contro il caro energia, il loro impatto nel 2026 è stimato allo 0,1% del PIL. Bruxelles avverte che un’eventuale proroga delle misure comporterebbe un aumento della spesa netta, in assenza di adeguate contromisure.

Germania oltre il tetto del deficit: Bruxelles rinvia il verdetto alla primavera

Situazione differente per la Germania, che evita per il momento l’apertura di una procedura per deficit eccessivo, nonostante un disavanzo pubblico stimato al 4,1% del PIL nel 2026. Anche considerando la flessibilità prevista dalla clausola di salvaguardia nazionale, il deficit tedesco si attesta al 3,3%, superando la soglia comunitaria del 3%.

La Commissione europea ha scelto di avvalersi dei propri margini di discrezionalità, facendo riferimento all’incertezza delle previsioni economiche e a uno scostamento che rientrerebbe sostanzialmente “nel margine di errore delle previsioni passate”, come spiegato dal commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis. La decisione definitiva sulla posizione della Germania è stata tuttavia rinviata alla prossima primavera.

Francia promossa, la Spagna rischia una procedura per debito eccessivo

Il via libera della Commissione europea riguarda anche la Francia, nonostante le difficoltà politiche e le criticità che accompagnano il percorso di risanamento dei conti pubblici del Paese.

Più delicata la situazione della Spagna, sulla quale, a pochi giorni dalle elezioni, pesa la prospettiva dell’apertura di una procedura per debito eccessivo, uno strumento i cui effetti sono analoghi a quelli della procedura per deficit eccessivo.

Bulgaria, possibile multa senza precedenti nella storia del Patto di stabilità

Il caso più significativo sul fronte delle sanzioni riguarda la Bulgaria, che, a meno di un anno dall’ingresso nell’euro, rischia di diventare il primo Paese a subire concretamente una sanzione pecuniaria per il mancato rispetto delle regole del Patto di stabilità.

La Commissione europea si prepara infatti a inasprire la procedura sul deficit nei confronti di Sofia, rilevando un caso “particolarmente grave di non conformità” alle raccomandazioni comunitarie.

Una volta accertata dal Consiglio dell’Unione europea la mancata adozione di misure efficaci, si aprirà la strada all’applicazione di una multa. Si tratterebbe di un precedente storico: finora, infatti, non si è mai arrivati all’effettiva applicazione di una sanzione pecuniaria nell’ambito del Patto di stabilità. Nel 2016 le multe nei confronti di Spagna e Portogallo furono successivamente azzerate.

Per la Bulgaria la sanzione potrebbe raggiungere lo 0,02% del PIL ogni sei mesi, fino al ripristino della conformità alle regole europee. Il mancato rispetto delle disposizioni del Patto potrebbe inoltre comportare una stretta sull’accesso ai fondi europei, rischio che riguarda anche l’Ungheria.

Conti pubblici europei: il nuovo quadro delineato da Bruxelles

Le valutazioni contenute nel Pacchetto di autunno del semestre europeo restituiscono un quadro differenziato delle finanze pubbliche dei Paesi membri. Per l’Italia, il via libera alla manovra, il riconoscimento delle deroghe per difesa ed energia e la prospettiva dell’uscita dalla procedura per deficit eccessivo nel 2027 rappresentano importanti sviluppi nel rapporto con Bruxelles. Restano tuttavia da monitorare il crescente costo degli interessi sul debito pubblico e i ridotti margini di bilancio, sui quali la Commissione europea continua a raccomandare prudenza.