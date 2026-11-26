In merito alla manovra di bilancio “a un certo punto bisognerà tirare le somme. E a quel punto la maggioranza dovrà andare avanti, secondo me, in modo il più possibile spedito, col Parlamento compatto. Perché noi dobbiamo licenziare la legge di bilancio per il bene di tutti i beneficiari dei provvedimenti che abbiamo inserito nella manovra“. È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine dei lavori del Consiglio europeo in corso a Bruxelles, pur rivendicando i “risultati ottimi” che emergono dal lavoro di confronto e dialogo intorno alla manovra. “In questo c’è anche ovviamente il lavoro del Parlamento, c’è anche il lavoro dei parlamentari della maggioranza“, aggiunge.

“Tutto quello che serve ovviamente per migliorare la manovra, anche da parte della maggioranza, è utile“, afferma Meloni in merito agli emendamenti presentati. “Però, ovviamente, noi abbiamo anche delle tempistiche che vogliamo rispettare. È una manovra sulla quale secondo me abbiamo fatto un ottimo lavoro, abbiamo continuato a fare un ottimo lavoro anche in questi giorni, anche nell’ultima riunione che abbiamo fatto ieri“, sottolinea, parlando di “grande convergenza nella maggioranza. Stiamo pian piano dipanando le matasse, stiamo cercando le soluzioni migliori a ogni problema, e i problemi sono molti“, e sono state avviate “una serie di interlocuzioni” per “cercare altre soluzioni per qualche altra risorsa che possa aiutare i Comuni“.