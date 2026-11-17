“Fra i 157 articoli che compongono il disegno di legge di bilancio per l’anno 2027 l’articolo 5 interessa da vicino sia locatori che conduttori sia che si tratti di unità immobiliari ad uso abitativo che negozi accatastati C/1 con superficie fino a mq 200 relativamente a modifiche al regime della cedolare secca su cui io stesso avevo espresso compiacimento per il fatto che di tale provvedimento beneficiassero circa 25 milioni di italiani ma proprio per questo mi sono chiesto se mi fosse sfuggito qualcosa. Come me molti altri si sono chiesti se tale agevolazione riguardasse i nuovi contratti o anche quelli già in essere ma il comma 1 dell’articolo 5 nega categoricamente tale possibilità precisando non si possa applicare la cedolare secca ridotta ai contratti non ancora scaduti al 30 settembre 2026 tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile“. È quanto dichiarato da Domenico Cuccio, presidente onorario UPPI, area metropolitana di Reggio Calabria.

“Tuttavia trovo sia assolutamente corretta tale clausola di salvaguardia altrimenti sarebbe stato un disastro economico per lo Stato peggiore

del reddito di cittadinanza e del superbonus 110% di grillina memoria. Detto questo osservo che il suddetto articolo 5 sia stato concepito machiavellicamente in quanto questa misura sarà applicabile a pochissimi contratti ad uso abitativo a canone concordato anni 3+2 e ai negozi C/1 fino a mq 200 dato che nel periodo temporale previsto, 2027/2031, i contratti vigenti saranno tutti obbligatoriamente prorogati o rinnovati e per essi il comma 6 dichiara ESPRESSAMENTE che le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 relativi agli immobili sopra descritti escludono applicazione della cedolare secca ridotta al 5% e all’1% per gli abitativi e al 21% per i negozi.

Né tantomeno si può pensare a nuovi contratti perchè significherebbe disdire i contratti vigenti alla scadenza dei 5 anni per gli abitativi e dei 12 anni per i negozi con l’aggravante per questi ultimi di dovere liquidare 18 mensilità dell’ultimo canone sicchè ne nascerebbe un contenzioso spaventoso. Pertanto il governo si desse una regolata, così come le opposizioni, e assieme, maggioranza ed opposizione, emendassero l’articolo 5 consentendo per lo meno, come il buon senso

suggerisce, che se nel periodo 2027/2032 i contratti vanno a scadenza si possano rinnovare con le cedolari all’1%, al 5%, al 21% relative agli immobili previsti“, conclude Cuccio.