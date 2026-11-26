“Si informa la cittadinanza che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche delle ultime ore, si è verificato un aggravamento di una frana già esistente lungo la strada provinciale che collega Seminara a Barritteri. Per ragioni di sicurezza, il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso al traffico. È stata prontamente allertata la Città Metropolitana di Reggio Calabria, ente competente per la gestione della strada, che sta provvedendo a effettuare un sopralluogo urgente per accertare l’entità del dissesto e individuare le misure necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità. Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a utilizzare percorsi alternativi. Seguiranno aggiornamenti su ogni eventuale novità relativa alla situazione e alla riapertura della strada”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal Comune di Seminara che informa i cittadini.