Condizioni meteorologiche avverse lungo diverse autostrade della Sicilia, dove piogge intense e forti raffiche di vento rendono particolarmente insidiosa la circolazione. Gli automobilisti sono invitati a prestare la massima attenzione, soprattutto lungo i viadotti e nei tratti maggiormente esposti alle raffiche. In particolare, si segnalano precipitazioni intense lungo l’A20 Messina-Palermo, mentre pioggia e vento interessano anche l’A18 Messina-Catania. Massima prudenza viene raccomandata anche lungo la tratta attualmente in esercizio dell’A18 Siracusa-Gela, in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

Agli automobilisti si raccomanda di moderare la velocità, adeguandola alle condizioni meteorologiche, aumentare la distanza di sicurezza e prestare particolare attenzione al fondo stradale bagnato, anche per il rischio di aquaplaning. In presenza di forti raffiche di vento, è inoltre consigliato mantenere saldamente il volante, soprattutto nell’attraversamento dei viadotti e dei tratti più esposti. L’invito rivolto a tutti gli utenti della rete autostradale è quello di evitare manovre brusche e sorpassi non necessari, guidare con la massima prudenza e rispettare la segnaletica stradale.