Maltempo in Sicilia, pioggia e forti raffiche di vento sulle autostrade A18 e A20: attenzione alla viabilità

Il maltempo che interessa la Sicilia sta creando condizioni di guida difficili anche lungo diverse tratte autostradali dell’Isola. Piogge e forti raffiche di vento rendono necessaria particolare attenzione per gli automobilisti che percorrono le principali arterie regionali, soprattutto nei tratti maggiormente esposti alle condizioni meteorologiche avverse. Le segnalazioni riguardano in particolare le autostrade A20 Messina-Palermo, A18 Messina-Catania e A18 Siracusa-Gela, dove viene raccomandata la massima prudenza alla guida. Il fondo stradale bagnato e la presenza di vento possono infatti rendere più difficoltoso il controllo dei veicoli, aumentando i rischi durante la circolazione.

Maltempo sulle autostrade siciliane: le tratte interessate

Sull’autostrada A20 Messina-Palermo viene segnalata la presenza di pioggia lungo il percorso, con la necessità di adeguare la velocità alle condizioni dell’asfalto. Particolare attenzione è richiesta anche sull’A18 Messina-Catania, dove alle precipitazioni si aggiungono le raffiche di vento, che possono rendere più impegnativa la guida. Le raccomandazioni riguardano inoltre l’A18 Siracusa-Gela, limitatamente alla tratta attualmente in esercizio. Anche su questa arteria gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e a mantenere una condotta di guida prudente.

Asfalto bagnato e vento forte: attenzione al rischio di aquaplaning

Uno dei principali pericoli in presenza di precipitazioni è rappresentato dall’aquaplaning, un fenomeno che può verificarsi quando gli pneumatici perdono aderenza a causa dell’acqua presente sulla carreggiata. Per ridurre il rischio è importante moderare la velocità, evitare manovre improvvise e aumentare la distanza di sicurezza rispetto ai veicoli che precedono. Le forti raffiche di vento richiedono ulteriori precauzioni, soprattutto lungo i viadotti e nei tratti autostradali più esposti. In queste condizioni è consigliabile mantenere saldamente il volante e prestare attenzione agli eventuali spostamenti laterali del veicolo provocati dalle raffiche. Particolare cautela è necessaria anche durante i sorpassi, che andrebbero evitati quando non indispensabili, così come le frenate brusche e i cambiamenti improvvisi di direzione.

Viabilità in Sicilia, l’invito agli automobilisti: moderare la velocità e rispettare la segnaletica

In presenza delle attuali condizioni meteorologiche, la raccomandazione rivolta a chi percorre le autostrade siciliane è quella di adottare una guida attenta, adeguando costantemente la velocità alla visibilità, all’intensità della pioggia e alle condizioni del fondo stradale. Fondamentale anche il rispetto della segnaletica stradale e il mantenimento di una distanza di sicurezza maggiore rispetto a quella normalmente adottata in condizioni di tempo stabile. Le segnalazioni sulle autostrade A18 e A20 richiamano dunque l’attenzione sui rischi legati alla circolazione durante il maltempo. Agli automobilisti viene rivolto l’invito alla massima prudenza, soprattutto nei tratti interessati da pioggia intensa e raffiche di vento.