Il maltempo in Sicilia interessa anche la viabilità autostradale. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) ha diffuso un avviso rivolto agli automobilisti che percorrono l’autostrada A20 Messina-Palermo, segnalando la previsione di condizioni meteorologiche avverse caratterizzate da forti raffiche di vento. La comunicazione richiama l’attenzione di tutti gli utenti della strada sulla necessità di adottare comportamenti prudenti durante la guida, soprattutto nei tratti autostradali maggiormente esposti alle raffiche. Le condizioni di vento intenso richiedono particolare attenzione, soprattutto per i veicoli che presentano una maggiore superficie esposta all’azione delle correnti atmosferiche.
L’avviso del CAS agli automobilisti che percorrono l’A20
Il Consorzio per le Autostrade Siciliane invita gli utenti a prestare la massima attenzione durante gli spostamenti lungo l’autostrada che collega Messina e Palermo. In particolare, il CAS informa che “lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo, sono previste condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da forti raffiche di vento.
Si raccomanda agli automobilisti di:
- procedere con particolare prudenza e moderare la velocità;
- prestare attenzione soprattutto nei tratti maggiormente esposti al vento;
- mantenere una distanza di sicurezza adeguata;
- prestare particolare attenzione alla guida di veicoli telonati, furgonati, camper e mezzi con maggiore superficie esposta al vento.
Si invita a seguire le indicazioni del personale autostradale e della segnaletica presente lungo il percorso. La prudenza alla guida è fondamentale per la sicurezza di tutti”.