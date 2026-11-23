Sono isolate dal primo pomeriggio di ieri quattro isole delle Eolie, così come la piccola frazione di Ginostra a Stromboli. Un isolamento destinato a protrarsi per tutta la giornata in quanto il forte vento, che spira da ovest, con punte di 60 km/h, ha, ulteriormente, ingrossato il mare e costretto, alla sosta forzata, nel porto di Milazzo, i mezzi di linea. In navigazione soltanto il traghetto Nerea di Caronte&Tourist isole minori che collegherà Milazzo con Vulcano, Lipari, Salina e viceversa. Fermi gli aliscafi disagi si sono registrati nelle scuole e negli uffici pubblici. Nel pomeriggio è prevista una intensificazione del vento e, quindi, del moto ondoso.