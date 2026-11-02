Maltempo a Crotone, il vento scoperchia il tetto di un palazzo e lo scaraventa in strada: auto danneggiate, tragedia sfiorata | FOTO

Il tetto di un condominio in via Braille, a Crotone, è stato strappato via dalle forti raffiche di vento intorno alle 12 di oggi ed è precipitato sulla centralissima via Mario Nicoletta, nei pressi del palazzo della Provincia. La copertura, composta da lamiere pesanti e taglienti, ha urtato la facciata di un edificio di fronte prima di cadere sulla carreggiata, danneggiando diverse automobili in sosta. Non si registrano feriti. Al momento del crollo nessun pedone o veicolo stava transitando lungo l’arteria cittadina, rimasta insolitamente deserta, sia per le avverse condizioni meteorologiche sia per la concomitante ricorrenza della commemorazione dei defunti.

Le persone presenti negli uffici della zona hanno riferito di aver avvertito un forte rumore e il tremore delle pareti, seguiti dal boato provocato dallo schianto dei materiali sull’asfalto. Danni all’abitazione da dove sono caduti i balconi colpiti dal tetto e alla illuminazione pubblica. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco, le squadre della Protezione civile regionale e gli agenti della Polizia locale, impegnati a delimitare e mettere in sicurezza l’intera area prima di procedere alla rimozione dei detriti.