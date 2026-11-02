Maltempo a Catanzaro, città allagata e frane: fango e detriti contro una casa, divelta una bombola del gas

Un acquazzone caduto su Catanzaro in mattinata ha provocato disagi in varie zone della città per alcune strade allagate soprattutto nel quartiere marino. La pioggia intensa e probabilmente un cattivo deflusso, ha fatto sì che in alcune vie cittadine l’acqua raggiungesse alcuni centimetri arrivando alla carrozzeria delle auto in transito. Allagati anche alcuni sottopassi e scantinati. Nel quartiere Lido un albero è caduto senza provocare danni. Oggi su tutta la Calabria è prevista l’allerta gialla ma le previsioni meteo indicano per il pomeriggio un miglioramento delle condizioni.

La forte pioggia ha anche provocato uno smottamento in Via dei Normanni. Fango e detriti sono arrivati a lambire un’abitazione nel tratto in cui sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione della strada. Lo smottamento ha divelto una bombola del gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per effettuare le verifiche per la messa in sicurezza dei luoghi.