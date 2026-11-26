Su NeuroClub, una comunità online di neurologi e appassionati, è stato pubblicato in forma anonima un caso che merita di uscire dalla cerchia degli specialisti: una donna di 25 anni con mal di testa persistente, tutti i giorni, da cinque settimane, accompagnato da disturbi cognitivi, soprattutto della memoria. Il post mostra le immagini della risonanza magnetica dell’encefalo. Non conosciamo la diagnosi finale, e non è nostro compito farla a distanza; ma il caso è un’ottima occasione per spiegare ai lettori quando un mal di testa non va sottovalutato.

Il mal di testa “nuovo” non è come quello di sempre

La grande maggioranza delle cefalee è benigna: emicrania, cefalea tensiva, mal di testa da stanchezza o da occhiali sbagliati. Chi ne soffre da anni conosce il proprio dolore. Diverso è il caso di un mal di testa che compare all’improvviso in una persona che prima non ne soffriva, che non se ne va più, che c’è ogni giorno da settimane. In medicina lo chiamiamo cefalea di nuova insorgenza, e quando dura più di qualche settimana va sempre studiata.

Il secondo campanello d’allarme, nel caso di NeuroClub, è ancora più importante: i disturbi della memoria e della concentrazione in una ragazza di 25 anni. Il cervello di un giovane non “dimentica” senza motivo. Quando dolore e disturbi cognitivi arrivano insieme, il medico deve chiedersi se dentro la testa sia cambiato qualcosa.

I segnali che devono far correre dal medico

I neurologi li riassumono in un elenco di “bandiere rosse”. Tra le più importanti:

un mal di testa nuovo , mai avuto prima, soprattutto se persistente o in peggioramento;

un dolore improvviso e violentissimo, “il peggiore della vita”: in questo caso si va subito in Pronto Soccorso;

un dolore che cambia con la posizione, che peggiora stando in piedi e migliora sdraiati, o al contrario peggiora sdraiati, con tosse o sforzo;

disturbi della memoria, della parola, della vista, della forza o dell’equilibrio;

febbre, rigidità del collo, crisi epilettiche;

gravidanza, uso di pillola anticoncezionale, malattie che abbassano le difese, un tumore noto.

Che cosa cerca il medico in un caso così

Davanti a una giovane donna con mal di testa quotidiano e disturbi cognitivi, lo specialista passa in rassegna diverse ipotesi, alcune benigne e altre da non mancare. Tra queste: l’aumento della pressione del liquido che circonda il cervello (ipertensione endocranica idiopatica), più frequente proprio nelle giovani donne; al contrario, la perdita di liquido e la conseguente bassa pressione (ipotensione liquorale spontanea), in cui il cervello tende ad “abbassarsi” nella scatola cranica e il dolore peggiora stando in piedi; la trombosi delle vene del cervello, favorita talvolta dalla pillola; le infiammazioni e le infezioni del sistema nervoso; alcune lesioni della regione dell’ipofisi; e la cosiddetta cefalea quotidiana persistente di nuova insorgenza, una diagnosi che si può porre solo dopo aver escluso tutto il resto.

La risonanza magnetica è l’esame chiave, ma va letta nel contesto: talvolta i segni sono sottili, e la risposta arriva solo mettendo insieme il racconto della paziente, la visita neurologica, l’esame del fondo dell’occhio e, se serve, altre indagini mirate.

Il valore dei casi condivisi

Le comunità come NeuroClub, dove i casi vengono discussi in forma anonima, sono una palestra preziosa per medici e studenti: insegnano a ragionare, a non fermarsi alla prima ipotesi, a guardare un’immagine senza saltare alle conclusioni. Per il grande pubblico, però, il messaggio deve essere un altro: nessuno si faccia la diagnosi da solo leggendo un post o guardando una risonanza sui social.

Il messaggio

Un mal di testa è quasi sempre un fastidio e non una malattia grave. Ma un mal di testa nuovo, che non passa da settimane, e che si accompagna a vuoti di memoria o ad altri sintomi neurologici, non va curato con l’ennesima compressa presa di nascosto. Va raccontato al proprio medico, che saprà se e quando indirizzare al neurologo. A 25 anni come a 70, il cervello merita di essere ascoltato.