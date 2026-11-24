Nuovi sviluppi nell’operazione antimafia coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania sul presunto sistema di intimidazioni e violenze ai danni di allevatori e imprenditori agricoli di Cesarò e San Teodoro, in provincia di Messina. Alle prime luci dell’alba di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno eseguito altre sei misure cautelari agli arresti domiciliari. L’inchiesta riguarda una presunta organizzazione criminale di stampo mafioso legata al gruppo dei Caputo-Pruiti, collegato alla famiglia catanese di Cosa nostra dei Santapaola-Ercolano. I provvedimenti odierni fanno seguito ai sette arresti eseguiti lo scorso 10 novembre. Le nuove misure cautelari riguardano sei dei 40 indagati coinvolti nell’inchiesta, per i quali il Gip del Tribunale di Catania, Luigi Barone, si era riservato di decidere all’esito dell’interrogatorio preventivo.