Una notizia improvvisa e dolorosa ha colpito il mondo della sanità italiana, unendo nel cordoglio Bologna e Reggio Calabria. Si è spento nel capoluogo emiliano il dottor Diego Ettore Cuzzocrea, medico urologo di altissimo profilo, originario di Reggio Calabria. La sua scomparsa, giunta in modo del tutto inatteso nei giorni scorsi — con i primi annunci di lutto comparsi sulla stampa emiliana il 25 novembre — ha lasciato un vuoto profondo e un senso di smarrimento tra quanti lo conoscevano, lo stimavano e si erano affidati alle sue cure nel corso di una lunghissima carriera. Il dolore per una perdita così repentina si è subito riflesso nei numerosi messaggi di vicinanza rivolti ai suoi cari, Linda e Gabriele, giunti da amici, colleghi e dai condomini di via Augusto Gaudenzi a Bologna, dove il medico aveva il proprio studio privato e dove rappresentava una presenza familiare e rispettata.

Un percorso di eccellenza tra Bologna e Padova

Originario di Reggio Calabria, Diego Ettore Cuzzocrea ha saputo portare il nome e il talento della sua terra ai vertici della medicina nazionale, costruendo passo dopo passo una carriera impeccabile lontano dallo Stretto. Il suo percorso accademico era iniziato a Bologna, dove nel 1972 aveva conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Alma Mater Studiorum. Quattro anni più tardi, nel 1976, era arrivata la specializzazione in Urologia presso l’Università di Padova, tappa fondamentale di una formazione rigorosa che lo avrebbe reso un punto di riferimento nel suo settore.

Primario al Maggiore e punto di riferimento nazionale

È però a Bologna che il dottor Cuzzocrea ha scritto le pagine più importanti della sua storia professionale. Nel 2001 ha assunto l’incarico di Direttore dell’Unità Operativa di Urologia presso l’Ospedale Maggiore di Bologna, guidando il reparto con competenza, rigore clinico e grande attenzione all’innovazione. Nel corso degli anni si è distinto in particolare nella chirurgia urologica oncologica, nell’endourologia e nel trattamento di patologie complesse come la calcolosi renale, l’ipertrofia prostatica, l’incontinenza urinaria e il tumore del testicolo. Parallelamente all’attività ospedaliera, ha svolto un’intensa attività chirurgica e ambulatoriale in alcune delle più note strutture sanitarie bolognesi — tra cui la Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo (Villa Toniolo) e l’Ospedale Privato Accreditato “Villa Regina” — oltre che nel suo studio di via Gaudenzi, accogliendo pazienti provenienti non solo dall’Emilia-Romagna ma da diverse regioni italiane.

Il ritorno alle radici e il riconoscimento a Scilla

Nonostante una vita e una carriera interamente radicate al Nord, il legame con la terra d’origine non si è mai spezzato. Un momento particolarmente significativo di questo rapporto risale all’agosto del 2014, quando il dottor Cuzzocrea tornò nel Reggino, a Scilla, per ricevere il premio alla carriera nell’ambito dei prestigiosi “Premi per la medicina Prof. Giuseppe Zagari”. In quell’occasione, accolto con orgoglio dalla sua terra, offrì un apprezzato contributo scientifico sulle innovazioni nella chirurgia urologica con il laser, testimoniando fino all’ultimo la sua passione per il progresso medico e per la divulgazione.

Oggi, di fronte alla tragicità di una scomparsa così improvvisa, resta il ricordo di un medico che ha onorato la propria professione con dedizione assoluta. Da Reggio Calabria a Padova, fino a Bologna, il dottor Diego Ettore Cuzzocrea lascia l’eredità umana e scientifica di un professionista serio, capace di unire l’altissima competenza tecnica a una profonda umanità verso i propri pazienti.