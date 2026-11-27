Avvicinare gli studenti al mondo della ricerca scientifica e dell’alta formazione universitaria attraverso esperienze didattiche innovative e attività pratiche di laboratorio. Con questo obiettivo, il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria ha avviato una collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, che coinvolgerà gli studenti del primo biennio dell’indirizzo Liceo Matematico e delle Scienze (LMS), appartenenti alle classi 1A, 2A, 1G, 2G e 1H. I giovani liceali avranno l’opportunità di approfondire contenuti disciplinari avanzati e svolgere esperienze laboratoriali insieme ai professori del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell’ateneo messinese. Per le attività riguardanti la Fisica, le Scienze e le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT), i docenti dell’istituto reggino saranno affiancati dai professori Giorgio Arcadi, delegato MIFT per la Terza Missione, Francesco Caridi, Carmelo Corsaro, delegato MIFT per l’Orientamento, Giorgio Nordo, Francesco Oliveri, Alessandro Pilloni, Patrizia Rogolino e Rosalba Saija. “Siamo profondamente soddisfatti di questa importante opportunità – spiega la Dirigente Scolastica del “Leonardo da Vinci”, Antonella Borrello –. La sinergia attivata con il mondo accademico consentirà ai nostri studenti di vivere un’esperienza formativa fortemente innovativa, capace di orientarli con maggiore consapevolezza verso le scelte future”.

Trenta ore aggiuntive di laboratorio per avvicinare gli studenti alla ricerca scientifica

A illustrare le caratteristiche metodologiche dell’iniziativa è la professoressa Maria Angela Corsaro, referente del Liceo Matematico e delle Scienze. Il percorso prevede un potenziamento dell’offerta formativa attraverso attività che privilegiano la sperimentazione e il coinvolgimento diretto degli studenti, superando il tradizionale modello della lezione frontale. “In piena coerenza con la vocazione del nostro corso di studi – afferma la docente – al biennio sono previste 30 ore annue aggiuntive dedicate a Fisica, Biologia, Chimica e ICT. Si tratta di moduli dal taglio prettamente laboratoriale, pensati per ampliare l’orizzonte culturale dei ragazzi, stimolarne lo spirito critico e coltivare l’attitudine alla ricerca scientifica”. Un metodo che punta a rendere gli studenti protagonisti del proprio percorso formativo: “L’apprendimento – conclude Corsaro – si basa sulla partecipazione attiva degli studenti al problem solving e sulla costruzione autonoma del sapere attraverso attività pratiche e funzionali”.

Le foreste di alghe giganti dello Stretto di Messina al centro delle attività di ricerca

Ulteriori opportunità formative saranno riservate agli studenti delle classi 2A e 2G, che potranno svolgere esperienze laboratoriali di Chimica sotto la guida dei ricercatori della sede messinese della Stazione Zoologica Anton Dohrn, realtà di eccellenza nazionale nel campo della ricerca biologica e marina. Il progetto è coordinato dalla tecnologa Thalassia Giaccone del Sicily Marine Centre della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Messina, sede territoriale diretta da Teresa Romeo, e vede la collaborazione di Federica Ragazzola del Genoa Marine Centre e del professor Davide Maggioni dell’Università di Milano-Bicocca. Attraverso specifici laboratori di comunicazione della scienza, gli studenti approfondiranno lo studio delle foreste di alghe giganti dello Stretto di Messina, svilupperanno competenze STEM e contribuiranno alla realizzazione di un prodotto digitale finalizzato alla tutela del mare. In occasione della presentazione dell’iniziativa, la dirigenza scolastica ha rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: il direttore del Dipartimento MIFT, professor Domenico Majolino, la professoressa Rosalba Saija, docente di Fisica Moderna all’Unime, il presidente della Stazione Zoologica Roberto Bassi, la referente Thalassia Giaccone e il suo team di supporto, oltre alla professoressa Maria Angela Corsaro, ai docenti e ai tutor del liceo impegnati nelle attività.