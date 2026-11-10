L’Università di Messina celebra Temistocle Martines a cento anni dalla nascita: un convegno nazionale sulla sua eredità scientifica

Il 16 e 17 novembre, nell’Aula Magna del Rettorato di Messina, si terrà un convegno nazionale intitolato “Il contributo di Temistocle Martines alla scienza del diritto costituzionale”, promosso dai suoi allievi in occasione del centenario della nascita del giurista messinese. L’iniziativa – che nella prima giornata sarà inaugurata alle ore 15 – intende celebrare e approfondire l’eredità scientifica di Temistocle Martines, tra i più autorevoli costituzionalisti italiani del Novecento. Fondatore della Scuola costituzionalistica messinese, Martines ha insegnato per oltre trent’anni nell’Ateneo cittadino, contribuendo anche alla fondazione della Facoltà di Scienze politiche, di cui è stato Preside dal 1971 al 1972, e ricoprendo successivamente il ruolo di Preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 1981 al 1982.

Ha contribuito alla nascita della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Reggio Calabria

Ha inoltre contribuito alla nascita della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Reggio Calabria, con sede decentrata a Catanzaro. Nel 1982 si è trasferito alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”, dove ha proseguito la propria attività accademica. Nel corso della sua carriera ha formato generazioni di studiosi, molti dei quali oggi docenti presso numerose università italiane. È stato, inoltre, direttore dell’Istituto di Studi sulle Regioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (oggi ISTeG) e presidente dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. A trent’anni dalla scomparsa e a cento anni dalla nascita, la sua opera continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità scientifica, per gli studiosi del diritto e per quanti operano nelle istituzioni. Il convegno riunirà studiosi provenienti da diversi atenei italiani, con l’obiettivo di ripercorrere criticamente le principali direttrici del pensiero martinesiano e di mettere in luce l’attualità delle sue intuizioni nel dibattito costituzionalistico contemporaneo.

La relazione introduttiva sarà dedicata all’etica pubblica repubblicana nell’insegnamento di Martines

I lavori si articoleranno in tre sessioni tematiche, dedicate rispettivamente alle forze politiche e all’indirizzo politico, all’autonomia regionale e alle autonomie territoriali, alle libertà e alle formazioni sociali. La relazione introduttiva sarà dedicata all’etica pubblica repubblicana nell’insegnamento di Martines, tema che attraversa trasversalmente l’intero programma scientifico delle due giornate. Un’attenzione particolare sarà riservata anche al Manuale di diritto costituzionale, opera di cui Martines è autore e che rappresenta una delle testimonianze più significative della sua eredità scientifica e didattica.

Giunto alla diciottesima edizione, grazie all’aggiornamento curato dal professor Gaetano Silvestri, il volume è oggi adottato in decine di università italiane. Nel corso dei decenni ha accompagnato la formazione di centinaia di migliaia di studenti, contribuendo a trasmettere, attraverso generazioni di giuristi, una concezione del diritto costituzionale che conserva intatta la propria attualità. La sua straordinaria diffusione testimonia, ancora oggi, la vitalità di un pensiero che continua a vivere nella ricerca scientifica e nella formazione universitaria.