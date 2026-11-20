Luca Gallo potrebbe tornare nel mondo del calcio. L’ex Presidente della Reggina, protagonista della promozione in Serie B degli amaranto nel 2020, sarebbe infatti interessato all’acquisizione della Sambenedettese, storica società marchigiana attualmente impegnata nel campionato di Serie C. Un’ipotesi che circola ormai da diverse settimane che, secondo quanto riportato dalla stampa marchigiana, potrebbe conoscere sviluppi importanti proprio oggi, venerdì 20 novembre, quando sarebbe previsto un incontro tra l’imprenditore romano e l’attuale Presidente rossoblù, Vittorio Massi. Sul tavolo ci sarebbe la possibilità di un ingresso nella compagine societaria, fino all’eventuale acquisizione della maggioranza delle quote o dell’intero club.

Le prime indiscrezioni erano emerse già nelle scorse settimane, quando il nome di Luca Gallo era stato accostato alla Sambenedettese tra i possibili interlocutori della famiglia Massi. Nelle ultime ore le voci si sono fatte più insistenti e la stampa marchigiana ha rilanciato la notizia dell’incontro previsto per oggi. Non sarebbe la prima volta che Gallo guarda alla Sambenedettese: già nel 2018, prima di acquistare la Reggina, aveva manifestato interesse per la società marchigiana. Adesso la possibilità di un nuovo tentativo, a distanza di otto anni, riporta il suo nome al centro delle vicende societarie di un club professionistico.

La situazione societaria della Sambenedettese

La Sambenedettese sta attraversando un momento delicato, sia sul campo che sul fronte societario. La squadra, allenata da Filippo D’Alesio, è reduce da tre sconfitte consecutive e si trova a dover reagire a una fase complicata della stagione. Parallelamente, il Presidente Vittorio Massi sta valutando diverse soluzioni per il futuro della società, non escludendo una cessione delle quote. Nelle ultime settimane sono state promosse iniziative finalizzate ad allargare la base societaria attraverso il coinvolgimento di imprenditori, sostenitori e altre realtà del territorio, ma nel frattempo la proprietà starebbe approfondendo anche altre possibili interlocuzioni. Tra queste, appunto, quella con Luca Gallo, che potrebbe rappresentare un’alternativa per il futuro del club.

Gallo e la Reggina: dalla promozione in Serie B al tentativo di ritorno

Il nome di Luca Gallo è inevitabilmente legato alla storia recente della Reggina. Arrivato a Reggio Calabria alla fine del 2018, l’imprenditore romano rilevò la società amaranto e avviò un progetto sportivo che portò, nella stagione 2019-2020, alla promozione in Serie B sotto la guida di Mimmo Toscano. Un risultato che restituì entusiasmo alla piazza reggina dopo anni difficili, prima che l’esperienza societaria si concludesse nel 2022, tra problemi economici e vicende giudiziarie che coinvolsero lo stesso Gallo. Il rapporto con la città, però, non si è interrotto del tutto. Nell’estate del 2025, infatti, l’ex Presidente aveva provato a tornare alla guida della Reggina, attraverso un’operazione che prevedeva l’ingresso nella società controllata da Nino Ballarino. StrettoWeb aveva raccontato i contatti e le interlocuzioni avviate per il possibile passaggio delle quote. Inizialmente, la società amaranto aveva smentito l’esistenza di una trattativa, ma successivamente lo stesso Ballarino aveva fatto dietrofront, confermando la proposta di Gallo, che però non fu accettata.

Adesso, a distanza di oltre un anno da quel tentativo, per Gallo potrebbe aprirsi una nuova possibilità lontano da Reggio Calabria. La Sambenedettese rappresenterebbe un ritorno nel calcio professionistico, in una piazza storica e particolarmente appassionata. Molto dipenderà dall’esito delle interlocuzioni con Massi e dalla possibilità di individuare un’intesa economica e societaria. L’incontro previsto per oggi potrebbe rappresentare un primo passaggio importante, ma soltanto gli eventuali sviluppi dei prossimi giorni permetteranno di capire se l’interesse dell’ex Presidente amaranto possa trasformarsi in una vera operazione di acquisizione.