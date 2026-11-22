Sabato 21 novembre 2026, al PalaVesuvio di Napoli, si è svolta la Coppa Italia di Lotta Libera, competizione che ha visto la partecipazione della Fortitudo 1903 con cinque atleti, accompagnati e allenati dal tecnico della Nazionale Italiana Giovanni Schillaci. Sul tappeto sono scesi Francesco Parisi, Carmelo Montesano, Lorenzo Masiero, Francesco Gatto e Iurie Ravliuc, protagonisti di una giornata di confronti impegnativi, determinazione e crescita sportiva.

Francesco Parisi, Carmelo Montesano e Lorenzo Masiero hanno affrontato la competizione con grande valore e spirito combattivo, disputando incontri impegnativi e dimostrando qualità, carattere e impegno, pur senza riuscire a raggiungere il podio.

Grande prova per Francesco Gatto, che grazie a una serie di ottimi incontri è riuscito a conquistare l’accesso alla finale per il bronzo, concludendo la competizione al 5° posto. Un risultato di rilievo, maturato al termine di un percorso particolarmente impegnativo, che testimonia le sue qualità tecniche, la determinazione e il valore dimostrato sul tappeto.

A regalare una medaglia alla Fortitudo è stato Iurie Ravliuc, protagonista di una finale per il bronzo affrontata con grande determinazione e sicurezza, nella quale ha dimostrato una netta superiorità tecnica, conquistando meritatamente il 3° posto.

Un risultato che premia il lavoro quotidiano, la dedizione degli atleti e l’impegno dello staff tecnico, confermando la Fortitudo 1903 come una realtà presente e competitiva anche nel settore della lotta.

Il Presidente Prof. Riccardo Partinico e il Consiglio Direttivo della Fortitudo 1903 esprimono le proprie congratulazioni a Iurie Ravliuc per la conquista della medaglia di bronzo e a tutti gli atleti che hanno rappresentato la società.

Un riconoscimento va inoltre al tecnico Giovanni Schillaci per il lavoro svolto e per aver accompagnato la squadra in questa importante esperienza nazionale.