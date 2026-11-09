L’Opposizione incalza Cannizzaro: “termine scaduto da oltre 3 mesi, dove sono le linee programmatiche?”

“Sono passati più di cinque mesi dalla proclamazione del Sindaco e la Città non conosce ancora le linee programmatiche di mandato. Il documento non è stato depositato né discusso in Consiglio comunale. Non si tratta di un’opinione: è un obbligo previsto dalla legge. L’articolo 46, comma 3, del Testo unico degli enti locali impone al Sindaco, sentita la Giunta, di presentare al Consiglio le azioni e i progetti del mandato entro il termine fissato dallo Statuto. Lo Statuto del Comune di Reggio Calabria, all’articolo 73, comma 1, fissa questo termine in 60 giorni dall’insediamento. Il Sindaco è stato proclamato il 4 giugno 2026. Il termine è quindi scaduto il 3 agosto, oltre tre mesi fa. Anche contando dalla prima seduta del Consiglio, il ritardo è comunque di mesi“. È quanto dichiarato, attraverso un comunicato stampa, dai consiglieri di Opposizione.

“Non è un passaggio formale. L’articolo 42 del TUEL e l’articolo 27 dello Statuto danno al Consiglio comunale un ruolo diretto nella definizione e nella verifica delle linee programmatiche. Se manca il programma, il Consiglio non ha un parametro su cui misurare gli atti della Giunta, e i cittadini non hanno impegni formali su cui chiedere conto: solo annunci quotidiani sui social.

In campagna elettorale le promesse non sono mancate. Manca il documento che le traduca in priorità, tempi e risorse verificabili. Più la situazione della città è complessa, più servono un programma chiaro e un confronto in aula. Questo vale per qualsiasi amministrazione.

Chiediamo quindi al Sindaco di dire pubblicamente, e senza ulteriori rinvii, in quale data intende presentare le linee programmatiche al Consiglio comunale.

Come consiglieri di opposizione siamo pronti a fare la nostra parte: valutare, proporre, incalzare. Ma per farlo serve un programma da discutere. Il Consiglio comunale è il luogo dove questo confronto deve avvenire, ed è lì che lo aspettiamo“, concludono i consiglieri.