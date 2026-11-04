Loizzo sul 4 novembre: “da Cosenza segnale di speranza. Forze Armate garanti indefettibili di legalità e democrazia”

“La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate non si esaurisce nel perimetro di una pur doverosa ricorrenza celebrativa, ma rappresenta un autentico investimento sul futuro e sulla tenuta dei nostri valori democratici, unendo la memoria storica alla sicurezza della nostra Nazione, in patria e all’estero”. Lo dichiara in una nota l’Onorevole Simona Loizzo, Deputato della Repubblica. Alla solenne cerimonia svoltasi questa mattina a Cosenza ha preso parte, in rappresentanza della Parlamentare, l’Avv. Filomena Falsetta, Responsabile dei Rapporti con le Istituzioni e le Forze dell’Ordine del Deputato.

“La straordinaria partecipazione dei bambini delle nostre scuole alla cerimonia di Cosenza – sottolinea l’Onorevole Loizzo – rappresenta l’immagine più bella di questo 4 Novembre. Vedere le giovani generazioni guardare con rispetto e ammirazione il Tricolore e le nostre divise è il segno tangibile che i valori di coesione nazionale, democrazia e sacrificio sono vivi e si tramandano. I più piccoli sono i custodi della memoria e il futuro della nostra Nazione”.

Un passaggio centrale della riflessione del Deputato è dedicato anche alla memoria internazionale: “il nostro pensiero deferente e commosso va a tutti i caduti, con una menzione profonda per i militari italiani che hanno sacrificato la vita nella missione Althea in Bosnia Erzegovina. Il loro sacrificio, lontano dai confini nazionali per la stabilizzazione dei Balcani, ci ricorda il prezzo altissimo della pace e l’altissimo valore umanitario e di sicurezza che le nostre Forze Armate esportano nel mondo”.

La presenza della mia struttura istituzionale alle celebrazioni di Cosenza – conclude Loizzo – riafferma il legame indissolubile con il territorio e la totale vicinanza e gratitudine del Parlamento a tutte le donne e gli uomini in divisa, garanti indefettibili di legalità e democrazia.