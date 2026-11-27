Tre giorni alla scoperta del patrimonio storico, artistico, musicale e gastronomico della Locride, con appuntamenti dedicati a studenti, famiglie, cittadini e visitatori, tutti a ingresso gratuito. Da venerdì 27 a domenica 29 novembre 2026, Locri ospiterà “Agorà della Locride – Percorsi di cultura, musica e sapori del territorio”, il progetto realizzato dall’Accademia Senocrito, cofinanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del Bando Agorà e patrocinato dal Comune di Locri. La manifestazione nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze locali, creando occasioni di incontro tra generazioni, linguaggi artistici e tradizioni, nella convinzione che la cultura rappresenti uno strumento fondamentale di crescita, partecipazione e sviluppo turistico. Il programma si articola in tre giornate tematiche, Visione, Tradizione e Innovazione, attraverso le quali sarà raccontato il legame tra il patrimonio del passato, l’identità del presente e le opportunità del futuro.

Agorà della Locride: il programma di venerdì 27 novembre

La prima giornata, intitolata “Visione”, sarà dedicata alla conoscenza del patrimonio culturale, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni. Alle ore 10:00, presso il Museo del Territorio di Palazzo Nieddu del Rio, si terrà la visita d’istruzione “Narrando il territorio, il museo e l’arte antica e contemporanea”, riservata agli studenti. A seguire sarà proposto lo spettacolo di teatro di figura “La Regina delle Api”, liberamente tratto dalla fiaba dei Fratelli Grimm, di e con Angelo Aiello. La rappresentazione sarà incentrata sui valori del rispetto della natura, della solidarietà e della collaborazione. Alle ore 12:15, invece, spazio alla merenda esperienziale e al laboratorio “I segreti dell’olio”, dedicato a uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione agricola calabrese.

Sabato 28 novembre tra musica popolare e degustazioni

La seconda giornata della manifestazione, dedicata alla tradizione, renderà omaggio alla musica popolare, ai saperi artigianali e alle eccellenze gastronomiche della Locride. Sabato 28 novembre, alle ore 10:00, è prevista una nuova visita d’istruzione al Museo del Territorio di Palazzo Nieddu del Rio, riservata agli studenti. Nel pomeriggio, alle ore 16:30, il Teatro del Palazzo della Cultura di Locri ospiterà il concerto-spettacolo della Francesco Isola Band, appuntamento dedicato alla valorizzazione delle sonorità e delle tradizioni musicali. Alle ore 17:00 seguirà un laboratorio di percussioni, mentre alle ore 19:30 sarà la volta della degustazione guidata “I sapori della Locride”, un percorso alla scoperta delle produzioni tipiche del territorio e della cultura gastronomica locale.

Domenica 29 novembre il concerto con la realtà aumentata

La giornata conclusiva, intitolata Innovazione, sarà dedicata al dialogo tra patrimonio culturale, musica contemporanea e nuove tecnologie. Domenica 29 novembre, alle ore 11:00, è prevista una visita guidata al Museo del Territorio di Palazzo Nieddu del Rio. Il momento culminante della manifestazione è in programma alle ore 20:00, presso il Teatro del Palazzo della Cultura di Locri, con il “Concerto dei Bis”, che vedrà protagonisti il maestro Gianluca Marcianò, il violinista Nikolay Madoyan e la Secocrito Festival Orchestra. L’appuntamento musicale sarà arricchito da un’esperienza in realtà aumentata, proponendo un originale incontro tra musica dal vivo e linguaggi innovativi. Alle ore 21:30, a conclusione della manifestazione, si terrà l’estrazione dei “Cesti della Locride”, contenenti prodotti tipici del territorio, come ulteriore occasione per valorizzare le eccellenze locali.

Cultura e turismo per valorizzare la Locride

Attraverso il progetto “Agorà della Locride”, l’Accademia Senocrito intende contribuire alla costruzione di un’offerta culturale capace di raccontare la ricchezza del territorio attraverso esperienze accessibili, coinvolgenti e strettamente legate all’identità dei luoghi. L’iniziativa punta a rafforzare il rapporto tra comunità e patrimonio culturale, favorendo la partecipazione delle giovani generazioni e promuovendo la storia, l’arte, la musica e le tradizioni come risorse per lo sviluppo e l’attrattività turistica. Il cofinanziamento della Regione Calabria, nell’ambito del Bando Agorà, consente di realizzare un pacchetto turistico che valorizza le risorse culturali locali e favorisce nuove occasioni di conoscenza, incontro e condivisione. Tutte le attività sono gratuite, mentre per le visite guidate è prevista la prenotazione secondo le modalità indicate nel programma.