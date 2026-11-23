In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’associazione La Strada promuove l’incontro pubblico dal titolo “Lo stupro come arma di guerra”, un momento di approfondimento, memoria e denuncia dedicato a una delle forme più atroci e sistematiche di sopraffazione. L’iniziativa si terrà martedì 24 novembre 2026, alle ore 17:30, presso la sede La Strada di via Placido Geraci n. 18 a Reggio Calabria. Nei contesti bellici, il corpo delle donne viene troppo spesso trasformato in un vero e proprio terreno di conquista, umiliazione e punizione.

La violenza sessuale in guerra non rappresenta un semplice effetto collaterale dei conflitti, ma una strategia deliberata utilizzata per terrorizzare le popolazioni civili, provocare gravidanze forzate, spezzare i legami familiari e comunitari e annientare la dignità delle persone. L’incontro nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza strumenti per comprendere la portata storica, sociale e psicologica di questo fenomeno, mantenendo alta l’attenzione sulle violazioni dei diritti umani negli scenari di crisi internazionali.

A guidare la riflessione saranno gli interventi di tre relatori: