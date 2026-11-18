Nato con l’intento di portare a Reggio Calabria anche importanti personalità del mondo dell’arte e della creatività, il Premio Muse ha ospitato domenica scorsa, nella storica sede di via San Giuseppe, una grande figura internazionale: Alviero Martini. Il presidente delle Muse, Giuseppe Livoti, in apertura di serata ha rivendicato la libertà e l’indipendenza del Premio Muse, sottolineando come “il vero sostegno all’iniziativa sia rappresentato dalla voglia di fare e dalla serietà del lavoro culturale che l’associazione porta avanti su più fronti, riconosciuto dagli stessi premiati come un valore aggiunto in una società sempre più mercificata”. Nel corso di quasi tre decenni, ha ricordato Livoti, “l’iniziativa, libera e indipendente e che non gode di alcun contributo, ha portato a Reggio Calabria personalità di spicco del mondo della moda, del giornalismo, dello spettacolo e del mecenatismo”.

Lo “stilista viaggiatore” è stato premiato con la seguente motivazione: “Raffinato creativo e rappresentante dell’alto ingegno italiano, per aver saputo trasformare il viaggio in un linguaggio universale di stile e di eleganza, imprimendo, nelle sue creazioni, l’amore per la scoperta, la curiosità e il dialogo tra i popoli. ‘Stilista Viaggiatore’, capace di portare le mappe del mondo e l’immaginazione di ogni persona dentro la quotidianità dell’accessorio e della moda, tracciando rotte di bellezza e mantenendo intatta la passione e l’umiltà delle proprie radici.”

Alviero Martini alle Muse di Reggio Calabria: una serata tra moda, arte e cultura

Una gremitissima Sala delle Muse ha accolto i saluti di importanti autorità istituzionali del panorama calabrese: la senatrice Tilde Minasi, il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria Giacomo Pietro Crinò, Luisa Curatola, delegata dal sindaco della città di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, la consigliera di parità della Città Metropolitana Simona Caracciolo, il consigliere comunale di Reggio Calabria Nicola Zera Falduto, la presidente della V Circoscrizione “Reggio Centro – Sud” Caterina Pitasi, il vicario di zona per la Curia di Reggio Calabria, monsignor Giacomo D’Anna, e la dirigente del Polo Liceale “T. Campanella – M. Preti – A. Frangipane”, avvocato Lucia Zavettieri.

Il racconto della vita di Alviero Martini ha catalizzato l’attenzione del pubblico. Lo stilista ha dichiarato fin da subito di “amare la Calabria e Reggio in particolare”, ricordando come la visita al Museo Archeologico nazionale gli abbia dato la possibilità di rivedere i Bronzi di Riace e di immergersi nella storia e nella cultura greca del territorio. Martini ha ricordato anche di aver organizzato importanti momenti dedicati alla moda in città, come l’indimenticabile evento “Moda mare” del 1998, con Alba Parietti e Lucio Dalla. Nel suo intervento ha sottolineato la necessità di pensare alle nuove generazioni e di aiutarle a rilanciare un Made in Italy che, a suo giudizio, non esiste più come un tempo. Secondo lo stilista, oggi manca la professionalità ed è necessario creare percorsi nuovi e inediti, offrendo ai giovani la possibilità di realizzare i propri sogni, proprio come lui stesso è riuscito a fare, trasformando in realtà le aspirazioni coltivate fin da bambino.

Le preoccupazioni di Alviero Martini per il futuro del Made in Italy

Alviero Martini ha espresso grande preoccupazione per il mondo della moda, dichiarando di considerarsi “uno degli ultimi baluardi di quel grande Made in Italy che ha reso l’Italia un Paese innovativo, espressione di ingegno e creatività”. Secondo lo stilista, dal 2003 qualcosa è cambiato profondamente, anche nel mondo del lusso, a causa della crescente concorrenza di Cina e Corea, Paesi che, a suo giudizio, riescono a copiare e realizzare prodotti a basso costo, mettendo in difficoltà il mercato. Martini ha quindi invitato a lanciare, anche dalla sede delle Muse, un grido d’allarme per “denunciare la perdita di qualità e una crisi che continua a colpire il settore della moda italiana”.

La manifestazione ha visto anche una serie di omaggi al noto stilista: dal ritratto in chiave pop realizzato dall’artista Cristina Benedetto all’opera in rilievo, composta da trame di fili che richiamano il bergamotto, realizzata dall’artista Patrizia Crupi, fino a uno spillone argenteo realizzato con la tecnica della fusione da Wanda Simone.

Il Premio Muse si è concluso con la consegna del riconoscimento nazionale da parte del presidente Giuseppe Livoti e delle copresidenti Stefania Isola e Orsola Latella. Successivamente, Alviero Martini ha apposto la tradizionale firma non su un registro, ma su una tavoletta decorativa in argilla cruda, realizzata dalla ceramista Rossella Marra, che nelle prossime settimane entrerà a far parte della Galleria delle Firme, collocata all’ingresso della Sala Muse.