In medicina il tempo non è un dettaglio organizzativo: è una variabile clinica. Lo impariamo dal primo giorno di corsia. Un nodulo visto oggi è una diagnosi; lo stesso nodulo visto fra sei mesi può essere una prognosi. Per questo, quando si parla di liste d’attesa, non si parla di statistiche, ma di persone che aspettano: un’ecografia, una TAC, una prima visita cardiologica, una risposta. Lo ha ricordato in questi giorni, con parole chiare, l’amico Francesco De Domenico: di liste d’attesa non si discute solo nei convegni e nei palazzi. Si soffre, si attende e, nei casi più gravi, si rischia la vita.

I numeri: l’Italia migliora, la Sicilia arretra

I dati della nuova Piattaforma nazionale delle liste d’attesa, gestita da Agenas, offrono finalmente un quadro confrontabile regione per regione. E il quadro, per la Sicilia, è severo. A livello nazionale la tendenza è positiva: nel primo semestre 2026 il rispetto dei tempi massimi ha raggiunto il 78,5% per le prime visite e l’84,6% per gli esami diagnostici, e già nel primo quadrimestre 16 Regioni su 21 avevano migliorato le proprie performance.

La Sicilia va in senso opposto. Confrontando i primi nove mesi del 2025 con quelli del 2026:

prime visite rispettate nei tempi: dall’87,2% al 77,8%;

esami diagnostici (ecografie, TAC, risonanze, ECG): dal 75,5% al 71,9%.

Quasi dieci punti persi sulle visite in un anno. Tradotto: decine di migliaia di siciliani che hanno avuto un appuntamento oltre il limite che la legge considera clinicamente accettabile. E ricordiamo quali sono quei limiti: 3 giorni per le prestazioni urgenti (classe U), 10 per quelle brevi (B), 60 per le differibili (D), 120 per le programmabili (P).

Dietro le percentuali, le persone

Chi fa il medico da quasi cinquant’anni sa cosa c’è dietro questi numeri. C’è la famiglia che si indebita per pagare un esame privato. C’è l’anziano che rinuncia, perché non ha né i soldi né la forza di insistere. E c’è chi può permetterselo e prende l’aereo: va a curarsi a Milano, a Bologna, a Firenze, portando fuori dall’Isola risorse che andrebbero a rafforzare la nostra sanità. È la mobilità passiva: un costo doppio, sanitario ed economico, che la Sicilia paga ogni anno. E una disuguaglianza silenziosa, perché il diritto alla salute finisce per dipendere dal reddito e dal codice di avviamento postale.

Il nuovo Piano nazionale: buone regole, risorse da trovare

L’11 giugno 2026 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa (PNGLA) 2026-2028, entrato in vigore il 24 agosto. Le novità sono importanti: le prestazioni monitorate passano da 55 a 114, tutte le agende devono confluire nel CUP, le “liste chiuse” sono vietate, sono previsti percorsi di tutela quando i tempi vengono superati e chi non disdice una prenotazione paga il ticket. Sono regole giuste. Ma il Piano precisa che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In altre parole: nessun euro aggiuntivo per assumere personale o aprire nuove sedute ambulatoriali. Non a caso anche Cittadinanzattiva, pur apprezzando le tutele, ha espresso preoccupazione per l’assenza di risorse e per il peso lasciato alle Regioni. Il rischio è evidente: quando il pubblico non ce la fa, il cittadino viene indirizzato verso il privato convenzionato o l’intramoenia. Una soluzione d’emergenza che, se diventa regola, svuota lentamente la sanità pubblica invece di curarla.

Dalle denunce alle soluzioni: tre proposte

Ogni Regione deve ora adottare, entro 120 giorni, il proprio Piano regionale. È l’occasione per la Sicilia di non subire passivamente questo schema. Da medico, indico tre strade concrete.

1. Partire dal medico di famiglia. Una parte delle attese nasce da prescrizioni non appropriate o da priorità attribuite in modo impreciso. Sostenere i Medici di Medicina Generale con formazione, strumenti condivisi e un dialogo diretto con gli specialisti — sul modello già sperimentato con successo in Toscana — significa liberare posti per chi ne ha davvero bisogno.

2. Percorsi di cura che prendono in carico il paziente. Per le patologie più impattanti (oncologiche, cardiovascolari, croniche) servono Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) regionali: il paziente non deve rincorrere ogni singolo esame, ma essere accompagnato dal sistema dalla diagnosi alla terapia, con tempi certi.

3. Trasparenza e tutela, anche per chi cura. I dati regionali sui tempi effettivi devono essere pubblici e leggibili da tutti, azienda per azienda. E chi lavora in prima linea deve essere tutelato, anche sul piano medico-legale: un sanitario che lavora sotto pressione e senza garanzie è un sanitario che, prima o poi, se ne va.

Il tempo è una cura

La Sicilia ha professionisti eccellenti, ospedali che salvano vite ogni giorno, operatori che fanno ben più del loro dovere. Non manca il valore: manca l’organizzazione che lo renda accessibile a tutti, nei tempi giusti. Le liste d’attesa non sono una fatalità. Sono il risultato di scelte, o di scelte mancate. E proprio per questo si possono cambiare. Perché in medicina il tempo, quando arriva in ritardo, smette di essere una cura e diventa un rischio.