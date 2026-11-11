L’Iran tira in ballo Mosca, duro avvertimento agli USA: “colpiremo anche le basi militari più lontane”. E sull’uranio sfida Washington

Teheran alza i toni contro gli Stati Uniti e avverte Washington delle conseguenze di un eventuale nuovo attacco militare. Il generale Mohsen Rezai, segretario del Supremo Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano, ha annunciato che l’Iran è pronto a colpire anche le basi americane più lontane, ribadendo inoltre che il materiale nucleare arricchito resterà nel Paese.

Iran, Rezai avverte gli Stati Uniti e chiarisce la posizione sull’uranio

In un’intervista rilasciata all’emittente Al Mayadeen, Rezai ha spiegato che la decisione di mantenere in territorio iraniano il materiale arricchito è stata già comunicata alla Russia: “abbiamo informato i nostri amici russi che il materiale arricchito rimarrà in Iran, e lo utilizzeremo noi stessi. Qualsiasi nuovo attacco statunitense sarà accolto anche con colpi mirati alle basi militari americane più lontane. Porre fine alla guerra su tutti i fronti in Asia occidentale, specialmente in Libano, è una delle nostre condizioni chiave. Abbiamo raggiunto un livello avanzato nella guerra elettronica che ci consente di controllare e abbattere i droni statunitensi”.

La condizione sul Libano e la guerra elettronica

Le dichiarazioni del vertice della sicurezza iraniana delineano una posizione particolarmente rigida nei confronti di Washington. Teheran lega la fine della guerra alla cessazione delle ostilità su tutti i fronti dell’Asia occidentale, attribuendo particolare importanza alla situazione in Libano.

Rezai ha inoltre rivendicato i progressi dell’Iran nella guerra elettronica, sostenendo che le capacità tecnologiche raggiunte consentirebbero alle forze iraniane di assumere il controllo dei droni statunitensi e abbatterli. Affermazioni che si accompagnano alla minaccia di una risposta militare estesa in caso di nuovi attacchi americani, mentre resta ferma la volontà di Teheran di non trasferire all’estero il proprio materiale nucleare arricchito.