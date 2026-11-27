Taurianova si prepara a vivere giorni che potrebbero entrare nella storia della città e dell’intera Calabria. Domenica 29 novembre la delegazione dell’Infiorata di Taurianova partirà alla volta della Cina, dove si concluderà il percorso della candidatura per l’inserimento nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’UNESCO. Il verdetto è atteso per il 3 dicembre. A raccontare l’attesa e le prospettive di questo importante appuntamento è stato Nello Stranges, ideatore della manifestazione, intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb. Dopo gli appuntamenti degli ultimi mesi a Noto, Portopalo e Madrid, la delegazione calabrese si appresta ad affrontare la tappa più significativa di un percorso internazionale avviato nel 2018 dalla Spagna e che oggi coinvolge cinque nazioni: Belgio, Spagna, Italia, Messico e Malta. Taurianova è entrata a far parte del comitato internazionale CITAE nel 2022, inserendosi nel circuito delle più importanti infiorate del mondo.

Stranges: “Taurianova in questo momento fa un salto di qualità, fa un salto nella storia”

Il possibile riconoscimento rappresenterebbe il coronamento di anni di lavoro e un’importante opportunità di valorizzazione turistica e culturale del territorio. Stranges ha ricordato anche il prestigioso precedente della Varia di Palmi, sottolineando come l’ingresso nella lista UNESCO costituisca un traguardo storico per una comunità. “Taurianova in questo momento fa un salto di qualità, fa un salto nella storia”, ha evidenziato l’ideatore dell’Infiorata, che ha definito il possibile riconoscimento “un orgoglio per la nostra città ma un orgoglio per l’intera Calabria”. A sostenere la delegazione in vista della partenza anche gli studenti delle scuole, che hanno realizzato un video di auguri. Cresce dunque l’attesa per il verdetto del 3 dicembre, con la speranza di aggiungere un nuovo patrimonio culturale calabrese alla lista dell’UNESCO. “Incrociamo le dita, ma sono fiducioso che riusciremo a portarlo”, ha concluso Stranges riferendosi al risultato atteso.