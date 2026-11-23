Sarà in vigore fino al 31 dicembre 2026 il senso unico alternato, regolato mediante impianto semaforico, lungo la strada provinciale 126 di Librizzi, nel tratto compreso tra il km 3+200 e il km 3+400, interessato dai lavori di consolidamento della periferia sud-est dell’abitato. La proroga decorrerà dal 1° dicembre. Il provvedimento si rende necessario per garantire la sicurezza degli utenti della strada e degli operatori impegnati nel cantiere.

Le lavorazioni in corso comportano, infatti, un restringimento della carreggiata che non consente il regolare transito nei due sensi di marcia. Per tutta la durata del provvedimento, il collegamento sarà assicurato attraverso la restante viabilità provinciale ordinaria, che garantirà i percorsi alternativi.