Libertà è Democrazia si rafforza in Calabria: nuove nomine a Reggio e Lamezia Terme | NOMI

Libertà è Democrazia rafforza la propria organizzazione in Calabria con due nuove nomine che riguardano la provincia di Reggio Calabria e la città di Lamezia Terme. Il partito prosegue il percorso di radicamento territoriale attraverso la definizione di nuovi incarichi di coordinamento, con l’obiettivo di consolidare la presenza politica nelle comunità locali e prepararsi ai prossimi appuntamenti elettorali e programmatici. Le decisioni, ufficializzate nelle scorse ore, si inseriscono in una strategia di riorganizzazione che punta a rendere più strutturata l’attività di Libertà è Democrazia (LèD) sul territorio calabrese, valorizzando le figure individuate per guidare i coordinamenti locali. Le nuove responsabilità interessano due aree importanti della regione e rappresentano un ulteriore passaggio nel percorso di consolidamento della rete organizzativa del partito nel Mezzogiorno.

Maria Grazia Sergi coordinatrice provinciale a Reggio Calabria, Lucia Costantino a Lamezia Terme

Per la provincia di Reggio Calabria, il coordinamento di Libertà è Democrazia è stato affidato a Maria Grazia Sergi, nominata dal coordinatore regionale del partito, Alberto Vallone. La nuova coordinatrice provinciale sarà chiamata a svolgere il proprio incarico nell’ambito del percorso di rafforzamento della presenza politica e organizzativa di LèD sul territorio reggino. Parallelamente, nell’area catanzarese, è stata ufficializzata la nomina di Lucia Costantino a coordinatrice cittadina di Lamezia Terme, su designazione del coordinatore provinciale di Catanzaro, Antonio Saladino. Le due scelte rientrano nella volontà del partito di sviluppare una rete territoriale più capillare, capace di mantenere un raccordo costante con le comunità locali e di contribuire alla definizione delle iniziative politiche e programmatiche. L’obiettivo dichiarato è quello di consolidare l’organizzazione regionale, rafforzando il collegamento tra i diversi livelli del partito e la presenza nelle realtà cittadine e provinciali in vista delle prossime scadenze politiche.

Il segretario nazionale Affatato: “Puntiamo su figure competenti e vicine ai cittadini”

Le nuove nomine hanno ricevuto il plauso del segretario nazionale di Libertà è Democrazia, Giancarlo Affatato, che attraverso una nota ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalla dirigenza calabrese e per il percorso di crescita organizzativa del partito. “Esprimo grande soddisfazione per il lavoro svolto dalla nostra classe dirigente calabrese. Il radicamento nei territori del Mezzogiorno rappresenta un pilastro della nostra linea politica: la crescita della rete e la scelta di puntare su figure competenti confermano la validità del nostro progetto politico, pronto a tradursi in una proposta concreta e vicina alle esigenze dei cittadini”. Le parole del segretario nazionale confermano l’attenzione riservata dal partito al consolidamento della propria struttura nel Sud Italia, attraverso il coinvolgimento di figure chiamate a rappresentarlo nei diversi territori. Con gli incarichi affidati a Maria Grazia Sergi e Lucia Costantino, Libertà è Democrazia prosegue dunque il proprio percorso organizzativo in Calabria, puntando a rafforzare il rapporto con le comunità locali e a sviluppare la propria iniziativa politica in vista dei futuri appuntamenti elettorali e programmatici.