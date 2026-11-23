Un importante riconoscimento nazionale per la scuola reggina. L’Istituto Comprensivo Nosside Pythagoras Moscato di Reggio Calabria è stato individuato come Polo Formativo Nazionale nell’ambito dell’iniziativa ministeriale dedicata allo sviluppo della formazione continua sulle competenze didattiche e digitali del personale scolastico. Un risultato particolarmente significativo considerando che sono soltanto 17 gli istituti selezionati in tutta Italia, di cui 7 nel Mezzogiorno, e che la scuola reggina è l’unica della Calabria ad aver ottenuto questo riconoscimento. La designazione premia un percorso costruito negli anni attraverso investimenti nella formazione, nell’innovazione, nella progettazione e nella crescita delle competenze professionali. Un lavoro sviluppato progressivamente grazie al contributo del dirigente scolastico, dei suoi collaboratori, dei docenti e dell’intera comunità scolastica, che ha scelto di affrontare le trasformazioni del mondo dell’istruzione attraverso il confronto, la sperimentazione e l’aggiornamento continuo.

Il progetto DIGIT-EDU HUB e la formazione delle scuole italiane

La nuova funzione nazionale dell’Istituto prenderà forma attraverso DIGIT-EDU HUB, progetto identificato dal codice M4C1I2.1-2025-1805-P-70330, che punta a creare uno spazio di formazione, collaborazione e condivisione delle competenze tra le diverse professionalità del mondo scolastico. L’obiettivo non è soltanto organizzare corsi, ma mettere a disposizione di altre istituzioni le esperienze maturate negli anni, favorendo la circolazione delle conoscenze e lo sviluppo di nuove metodologie didattiche. Il progetto rientra nel PNRR, Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1, Investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”, finanziato dall’Unione europea attraverso Next Generation EU. L’iniziativa ministeriale prevede la costituzione di Poli formativi nazionali e territoriali per sostenere la formazione continua del personale scolastico. Per l’Istituto reggino si apre dunque una fase che consentirà di mettere il patrimonio di competenze acquisito al servizio di una comunità professionale più ampia, contribuendo ai processi di innovazione del sistema educativo italiano.

Il dirigente Ubaldini: “Questo risultato appartiene alla nostra scuola”

Alla guida dell’Istituto c’è il dirigente scolastico, ing. Antonino Giuseppe Ubaldini, che sottolinea il valore collettivo del riconoscimento e il percorso condiviso dalla comunità scolastica. “Questo risultato appartiene alla nostra scuola e alle persone che ogni giorno la fanno vivere”, sottolinea il dirigente. “Non nasce oggi e non è il risultato del lavoro di una sola persona. Arriva dopo anni nei quali abbiamo cercato di crescere insieme, investendo sulla formazione, sulla progettualità e sull’innovazione. Ai collaboratori che mi affiancano, ai docenti, al personale e a quanti hanno contribuito a questo percorso va il merito di aver creduto che una scuola possa migliorarsi continuamente senza perdere la propria identità. Essere oggi l’unico Polo Formativo Nazionale individuato in Calabria, all’interno di una rete di sole 17 istituzioni in Italia, ci rende orgogliosi, ma ci consegna soprattutto una responsabilità: condividere ciò che abbiamo imparato e continuare, a nostra volta, a imparare dagli altri”. Parole che evidenziano come la nomina rappresenti non soltanto il riconoscimento del lavoro svolto, ma anche l’assunzione di un nuovo ruolo nella diffusione delle competenze e delle esperienze innovative all’interno del sistema scolastico nazionale.

Intelligenza artificiale, cybersicurezza e nuove metodologie didattiche

Tra gli ambiti formativi previsti dall’Avviso figurano alcune delle principali sfide che le scuole sono chiamate ad affrontare nei prossimi anni. Il progetto riguarderà l’intelligenza artificiale e la personalizzazione degli apprendimenti, la digitalizzazione dei processi amministrativi, la privacy, la sicurezza delle reti e la cybersicurezza, oltre alle metodologie didattiche innovative e alle discipline STEM. Saranno approfondite anche l’integrazione tra strumenti analogici e digitali, il pensiero computazionale, l’informatica, la robotica e l’impiego delle tecnologie a sostegno dell’inclusione. L’obiettivo è accompagnare il personale scolastico nell’utilizzo consapevole degli strumenti tecnologici, migliorando le competenze necessarie per affrontare i cambiamenti che interessano sia l’insegnamento sia l’organizzazione delle istituzioni scolastiche. La formazione sarà destinata non soltanto ai docenti, ma anche a dirigenti scolastici, DSGA, personale ATA e personale educativo, attraverso differenti modalità di apprendimento, comprese attività online e percorsi MOOC disponibili sulla piattaforma “Scuola Futura”. La nuova identità del Polo sarà accompagnata dal messaggio “Competenze digitali per la scuola del futuro”, che sintetizza la volontà di coniugare innovazione tecnologica, aggiornamento professionale e qualità dell’educazione.

Da Reggio Calabria una rete di competenze per la scuola del futuro

Il riconoscimento assume un significato importante anche per Reggio Calabria e per l’intero territorio regionale, perché permette a un’esperienza scolastica nata e sviluppata nel contesto locale di entrare in una rete nazionale dedicata alla formazione e all’innovazione. Il percorso dell’I.C. Nosside Pythagoras Moscato dimostra il valore degli investimenti costanti nelle competenze delle persone, nella collaborazione professionale e nella capacità di trasformare le opportunità in occasioni di crescita. Alla base del progetto c’è una concezione della scuola che considera la tecnologia uno strumento al servizio dell’educazione, da utilizzare in modo critico e consapevole, senza perdere di vista il ruolo centrale delle relazioni umane e della condivisione delle conoscenze. Per il dirigente Ubaldini, i suoi collaboratori e tutta la comunità scolastica, la designazione rappresenta quindi l’avvio di una nuova fase di responsabilità e progettazione. Con DIGIT-EDU HUB, l’Istituto punta a consolidare le esperienze costruite negli anni e a sviluppare nuove collaborazioni con altre realtà educative, mantenendo il proprio legame con il territorio e mettendo le competenze acquisite a disposizione delle scuole italiane. Un percorso che parte da Reggio Calabria e guarda al futuro dell’istruzione su scala nazionale.