In questi giorni gira molto su Facebook la copertina arancione di un libro che ha più di trent’anni: “l’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano” di Antonio Damasio, nell’edizione degli Adelphi. Migliaia di “mi piace”, centinaia di commenti. Segno che la domanda posta dal neuroscienziato portoghese, naturalizzato americano, non ha perso un grammo della sua forza: siamo davvero più saggi quando mettiamo a tacere le emozioni? La risposta di Damasio, pubblicata in inglese nel 1994 e in italiano l’anno successivo, è un no secco. E arriva non da un filosofo, ma da un medico che ha osservato i pazienti.

L’errore di Cartesio: il rapporto tra mente, corpo e ragione

Il punto di partenza è una frase che tutti abbiamo imparato a scuola: “Penso, dunque sono”. Con Cartesio la ragione diventa una sorta di pilota separato dal corpo, freddo e affidabile, mentre le emozioni sono il rumore di fondo da cui difendersi. È questa separazione, secondo Damasio, l'”errore”: la mente non sta sopra il corpo, nasce dal corpo e ragiona servendosi dei segnali che il corpo le manda.

Il caso di Phineas Gage

Per dimostrarlo, Damasio riapre un caso celebre dell’Ottocento. Nel 1848, nel Vermont, il capocantiere ferroviario Phineas Gage viene trafitto da una barra di ferro che gli attraversa la parte anteriore del cervello. Sopravvive, parla, cammina, ricorda. Ma non è più lui: l’uomo serio e previdente diventa incostante, irriverente, incapace di portare a termine un progetto. Le facoltà “intellettuali” sono salve; è la capacità di condurre la propria vita che si è rotta.

Il caso di Elliot: quando l’intelligenza non basta per decidere

Accanto a Gage, Damasio racconta i suoi pazienti moderni, e in particolare quello che nel libro chiama Elliot: un uomo colto e brillante che, dopo l’asportazione di un tumore benigno nella regione frontale, conserva intatti intelligenza, memoria e linguaggio. Ai test risulta normale. Eppure non riesce più a decidere nulla: può discutere per mezz’ora su quale data fissare per un appuntamento, valutando con cura ogni pro e ogni contro, senza arrivare mai a una conclusione. Il lavoro, il matrimonio, i risparmi vanno in pezzi. E lui racconta la propria rovina con una calma impressionante, come se riguardasse un altro.

I marcatori somatici: il ruolo delle emozioni nelle decisioni

Ecco la scoperta: Elliot non sente più. E proprio perché non sente, non sceglie. Damasio la spiega con l’ipotesi dei «marcatori somatici». Quando valutiamo un’opzione, il corpo risponde prima ancora che ce ne accorgiamo: una contrazione allo stomaco, un’accelerazione del cuore, un senso di disagio o di sollievo. Sono segnali costruiti dall’esperienza, che scartano in un attimo le strade pericolose e lasciano alla ragione un ventaglio più piccolo su cui lavorare. Senza questi segnali, ogni alternativa pesa lo stesso, e la ragione resta paralizzata davanti a infinite possibilità.

L’occhio clinico e il valore dell’esperienza in medicina

Chi fa il medico da una vita riconosce questa verità senza bisogno di leggerla. In sala operatoria, al pronto soccorso, al letto di un paziente fragile, le decisioni migliori non nascono da un calcolo gelido. Nascono da quel che in semeiotica si chiama, con un po’ di imbarazzo, “occhio clinico”: un’impressione che precede l’esame, un allarme interiore davanti a un paziente che “non convince”, anche quando i valori sono nella norma. Non è magia e non è superstizione: è esperienza depositata nel corpo, esattamente ciò che Damasio descrive. La ragione arriva dopo, a verificare, a documentare, a correggere. Ma senza quel primo segnale, spesso non saprebbe nemmeno dove guardare.

Emozione e ragione: due metà dello stesso strumento

Attenzione, però, a non fare a Damasio il torto opposto. Il suo libro non dice che bisogna seguire l’istinto e buttare via il ragionamento. Dice che emozione e ragione sono due metà dello stesso strumento. L’emozione orienta, la ragione controlla. Quando una delle due manca, si sbaglia: chi è travolto dalla paura o dalla rabbia decide male, ma decide male anche chi non sente più niente.

La lezione di Damasio nell’epoca dell’intelligenza artificiale

C’è poi un motivo per cui questo libro torna d’attualità proprio oggi. Viviamo nell’epoca dell’intelligenza artificiale, che molti immaginano come la ragione pura di Cartesio finalmente realizzata: velocissima, instancabile, senza paure e senza simpatie. È uno strumento prezioso, e chi scrive lo usa ogni giorno. Ma la lezione di Elliot vale anche qui: una macchina può elencare con precisione ogni pro e ogni contro, ma la responsabilità di scegliere, e di sentire il peso di quella scelta, resta di chi ha un corpo, una storia e una coscienza. In medicina, soprattutto, resta del medico che guarda negli occhi il suo paziente.

Le emozioni sono la bussola della ragione

Forse è per questo che quella copertina arancione piace tanto. Ci ricorda una cosa che il nostro tempo, così innamorato dei numeri, tende a dimenticare: le emozioni non sono il difetto della ragione. Sono la sua bussola. Toglierle non ci rende più lucidi. Ci rende soltanto più soli davanti alle scelte.