La nuova legge regionale sugli idonei ai concorsi pubblici in Calabria deve riguardare non soltanto la Regione, ma anche gli enti locali, superando l’ipotesi di una semplice proroga e individuando una soluzione più ampia. È la posizione espressa dal vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, che interviene nel dibattito politico sulla normativa regionale e auspica un accordo tra maggioranza e opposizione. Il parlamentare richiama la necessità di recuperare lo spirito della proposta originaria, che guardava anche alle amministrazioni locali, e di affrontare la questione attraverso un intervento legislativo capace di rispondere alle esigenze degli idonei calabresi. Antoniozzi fa riferimento anche alla proposta avanzata dalle opposizioni, invitando tutte le forze politiche a confrontarsi per arrivare a un testo condiviso, senza limitare l’intervento alla sola proroga delle disposizioni riguardanti gli idonei regionali.

“Confido che maggioranza e opposizione trovino un accordo per la legge regionale sugli idonei. Ho letto di una proposta venuta dalle opposizioni ma credo che non si debba pensare solo ai regionali. Lo spirito propositivo della legge originale guardava anche agli enti locali e alla legge sulla comunicazione che dev’essere applicata. Bisogna unire le forze e cercare di trovare una soluzione soddisfacente. L’impegno dev’essere concentrato a realizzare una buona legge e e c’è la possibilità di farlo. Ridurre tutto a una semplice proroga per i regionali non sarebbe risolutorio mentre c’è la possibilità di fare di più. Il mio impegno in questa direzione insieme a tanti colleghi parlamentari è sempre stato quello di pensare a tutti gli idonei calabresi e confido nella buona volontà”, afferma Antoniozzi.