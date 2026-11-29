Il ritorno delle preferenze nella legge elettorale, il rafforzamento della rappresentanza territoriale e il ruolo centrale dei sindaci nella scelta dei futuri parlamentari. Sono questi i temi al centro dell’intervento di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, che nella giornata di ieri, sabato 28 novembre, ha partecipato a un incontro politico a Modena su invito del senatore Carlo Giovanardi, confrontandosi con gli esponenti di Popolo e Libertà sulle prospettive della riforma elettorale. De Luca rilancia una proposta precisa: aumentare la quota dei parlamentari eletti attraverso il voto di preferenza, passando da un terzo, secondo le attuali stime citate dal leader del movimento, a due terzi. Una prospettiva che, nella visione dell’ex sindaco di Messina, consentirebbe di rafforzare il rapporto diretto tra cittadini ed eletti, valorizzando soprattutto l’esperienza degli amministratori locali.

Nuova legge elettorale, Cateno De Luca rilancia il voto di preferenza

Il confronto di Modena rappresenta un’ulteriore occasione per approfondire i contenuti della riforma elettorale, sulla quale Cateno De Luca è già intervenuto nelle scorse settimane durante un appuntamento alla Sapienza di Roma. “Grazie all’invito del senatore Carlo Giovanardi, ieri a Modena con gli amici di Popolo e Libertà per confrontarci sulla nuova legge elettorale! La riforma non sarà perfetta, ma, dopo 30 anni, reintroduce le preferenze e dunque restituisce ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti”, dichiara il leader di Sud chiama Nord.

La proposta di De Luca: due terzi dei parlamentari eletti con le preferenze

L’aspetto politicamente più significativo dell’intervento riguarda la volontà di ampliare ulteriormente il ricorso alle preferenze, aumentando sensibilmente la quota dei parlamentari selezionati attraverso questo meccanismo. “Ad oggi le stime dicono che 1/3 dei parlamentari sarà eletto con le preferenze. Un buon punto d’inizio: noi puntiamo a portare a 2/3 la proporzione!”, sottolinea De Luca. L’obiettivo indicato da Sud chiama Nord è dunque quello di raddoppiare la proporzione dei rappresentanti eletti attraverso le preferenze rispetto alle stime attuali riportate dal leader del movimento. Una proposta che si inserisce nella più ampia strategia politica di valorizzazione della rappresentanza territoriale, elemento centrale del progetto nazionale portato avanti da De Luca.

Legge elettorale e quoziente territorializzato: cosa significa secondo De Luca

Un altro elemento della riforma sul quale il leader di Sud chiama Nord ha concentrato la propria attenzione è quello del cosiddetto quoziente territorializzato, un meccanismo che, secondo quanto illustrato da De Luca, attribuirebbe maggiore importanza ai risultati elettorali ottenuti nei singoli territori. “Altro aspetto importante è il quoziente territorializzato. In sintesi: l’assegnazione definitiva avviene nei territori dove il quoziente è più alto”, spiega.

Il ruolo dei sindaci nelle prossime elezioni politiche

Proprio il protagonismo dei sindaci costituisce uno dei passaggi più importanti delle dichiarazioni rilasciate da Cateno De Luca. Secondo il leader di Sud chiama Nord, il nuovo sistema potrebbe attribuire un ruolo determinante agli amministratori locali, in virtù del rapporto diretto che questi ultimi intrattengono quotidianamente con la popolazione. “Questo sapete cosa significa? Che i sindaci saranno determinanti, perché sono coloro che si spendono davvero sul territorio per risolvere i problemi dei cittadini, che ci sono sempre e sono abituati a conquistarsi ogni singolo voto”, afferma De Luca. Un tema che assume particolare interesse anche per le realtà locali della Sicilia e della Calabria, comprese città come Messina e Reggio Calabria, nell’ambito del più ampio dibattito sulla rappresentanza dei territori nelle istituzioni nazionali.

Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia: il progetto nazionale di Cateno De Luca

Le dichiarazioni di Modena si inseriscono nel percorso di espansione nazionale del progetto politico promosso da Cateno De Luca, che punta a riunire le esperienze civiche e amministrative attraverso la collaborazione tra Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia. Un percorso che nelle ultime settimane ha visto il leader del movimento impegnato anche fuori dai confini siciliani, come raccontato nell’approfondimento dedicato alla strategia nazionale di Cateno De Luca e alla crescita del progetto civico nel Nord Italia. Il ritorno delle preferenze e la valorizzazione della rappresentanza territoriale costituiscono, nella visione di De Luca, due elementi coerenti con l’identità politica del movimento e con la volontà di portare l’esperienza degli amministratori locali all’interno delle istituzioni nazionali. “Questo incarna in pieno lo spirito del nostro progetto civico, fatto da amministratori veri e che mette insieme Sindaci d’Italia e Sud chiama Nord”, conclude Cateno De Luca.