Legge di Stabilità, Sud chiama Nord torna all’ARS: nuova conferenza stampa sulle proposte per la Sicilia

Sud chiama Nord prosegue il percorso di approfondimento delle proprie proposte per la Legge di Stabilità regionale 2027-2029 e annuncia una seconda conferenza stampa in programma mercoledì 11 novembre, alle ore 11, nella Sala Stampa dell’Assemblea Regionale Siciliana, a Palazzo dei Normanni, a Palermo. L’appuntamento segue la prima conferenza stampa durante la quale Cateno De Luca ha illustrato le principali direttrici del pacchetto di oltre cento proposte elaborate dal movimento in vista del confronto sulla prossima manovra finanziaria della Regione Siciliana.

Legge di Stabilità Sicilia, le priorità di Sud chiama Nord

Il nuovo incontro con gli organi di informazione sarà dedicato a un ulteriore approfondimento delle proposte e delle priorità che Sud chiama Nord intende portare al centro del dibattito sulla manovra finanziaria regionale 2027-2029. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dal movimento con l’obiettivo di contribuire alla definizione di una Legge di Stabilità in grado di rispondere alle esigenze dei territori siciliani, sostenere lo sviluppo economico e rafforzare l’efficienza della pubblica amministrazione regionale. La seconda conferenza stampa rappresenterà dunque un’ulteriore occasione per illustrare e approfondire i contenuti del pacchetto di proposte già presentato da Cateno De Luca, nell’ambito del confronto politico sulla programmazione economica della Sicilia per il prossimo triennio.