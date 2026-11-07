Lega, Andrea Crippa nuovo coordinatore delle segreterie regionali. Germanà: “un incarico prestigioso, lo aspettiamo in Sicilia”

Andrea Crippa è il nuovo coordinatore delle segreterie regionali della Lega. La nomina viene accolta con soddisfazione dal senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega Sicilia, che esprime le proprie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico politico. Attraverso una nota, Germanà sottolinea la rilevanza del ruolo affidato a Crippa e conferma la volontà della struttura siciliana del partito di proseguire l’attività politica portata avanti negli ultimi anni, con particolare attenzione alla promozione sul territorio dell’azione della Lega al Governo con Matteo Salvini. Il senatore rivolge inoltre un invito al nuovo coordinatore a visitare la Sicilia, ribadendo il rapporto personale e politico che li lega e la disponibilità della segreteria regionale a collaborare nell’ambito del nuovo assetto organizzativo del partito.

Andrea Crippa coordinatore delle segreterie regionali, gli auguri della Lega Sicilia

La nuova responsabilità affidata ad Andrea Crippa rappresenta un passaggio nell’organizzazione territoriale della Lega, con un incarico di coordinamento delle segreterie regionali del partito. A commentare la nomina è il segretario siciliano Nino Germanà, che esprime fiducia nelle capacità del nuovo coordinatore e conferma il sostegno della Lega Sicilia. “A nome di militanti e sostenitori della Lega Sicilia e naturalmente anche a titolo personale, rivolgo ad Andrea Crippa i migliori auguri di buon lavoro come nuovo coordinatore delle segreterie regionali. Un incarico politico prestigioso e operativo, che sono certo saprà ricoprire con la serietà e l’attenzione che gli sono proprie. Da parte nostra posso confermare che garantiremo l’impegno visto in questi anni sul territorio per promuovere l’operato della Lega al Governo con Matteo Salvini e aspettiamo il caro amico Andrea nella nostra splendida isola”. Con queste parole Germanà ribadisce la continuità dell’impegno politico del partito nell’Isola e manifesta la volontà di mantenere un rapporto diretto con il nuovo coordinamento nazionale delle strutture regionali. La nota si conclude quindi con l’auspicio di una prossima visita di Crippa in Sicilia, occasione per rafforzare il confronto con i rappresentanti e i militanti locali della Lega.