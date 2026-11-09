“Le trame della cura”: alla Biblioteca Provinciale “Bruno Chimirri” di Catanzaro la sociologia incontra la medicina

Martedì 10 novembre 2026, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Provinciale “Bruno Chimirri” di Catanzaro, in via Vittorio Pugliese 41, si terrà l’incontro “Le trame della cura. Un approccio sociologico alla medicina”, dedicato alla presentazione del volume Il primo manuale di Sociologia della salute e delle malattie vascolari, di Raffaele Serra e Davide Costa, recentemente insignito del primo premio assoluto nella sezione “Manuali editi e inediti” della XII edizione del Concorso Nazionale “Caffè delle Arti”.

L’appuntamento rientra nel programma culturale “A scaffale aperto”, iniziativa ideata e curata da Daniela Pietragalla, Direttrice della Biblioteca Provinciale “Bruno Chimirri”.

Protagonisti dell’incontro saranno Raffaele Serra, professore ordinario di Chirurgia Vascolare presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Direttore del Centro Interuniversitario di Flebolinfologia (CIFL) e Vicepresidente dell’associazione culturale Scienze Sociali in Scena, e Davide Costa, Ph.D., sociologo e assegnista di ricerca presso il medesimo Ateneo, membro del CIFL e ideatore e Presidente dell’associazione culturale Scienze Sociali in Scena. A dialogare con gli autori sarà Daniela Pietragalla.

Al centro della presentazione, il rapporto tra medicina e società, approfondito attraverso tre dimensioni fondamentali della malattia: la Disease, ovvero la condizione clinica oggettivamente rilevabile; la Illness, intesa come esperienza soggettiva del paziente; e la Sickness, che riguarda il significato e il riconoscimento sociale della malattia.

Il volume propone un approccio interdisciplinare che integra sociologia della salute e chirurgia vascolare, evidenziando come fattori sociali, culturali ed economici possano influenzare la prevenzione, l’esperienza della malattia e i percorsi di cura.

L’incontro rappresenterà un’occasione per riflettere sulla necessità di una medicina capace di guardare oltre la dimensione biologica della patologia, riconoscendo nel paziente non soltanto un corpo da curare, ma una persona inserita in una complessa rete di relazioni, esperienze e significati sociali.