La Lazio vince sul campo e ritrova i suoi tifosi sugli spalti. Nel pomeriggio di oggi, sabato 21 novembre, i biancocelesti hanno battuto il Lecce per 3-0 allo Stadio Olimpico, grazie alla doppietta di Tijjani Noslin e alla rete di Davide Frattesi. Ma la notizia non arriva soltanto dal terreno di gioco: nonostante la contestazione degli ultras nei confronti del presidente Claudio Lotito, tantissimi sostenitori sono tornati a seguire la squadra dal vivo, regalando un colpo d’occhio significativo, soprattutto nella Tribuna Tevere.

Lazio-Lecce, oltre 14mila spettatori: è record stagionale

I numeri raccontano un segnale importante. Per Lazio-Lecce sono stati venduti quasi 7.000 biglietti singoli, ai quali si aggiungono i 4.500 abbonati stagionali e i 3.500 tifosi che hanno sottoscritto il pacchetto di tre partite, comprensivo anche del derby. Complessivamente, il dato delle presenze si colloca oltre i 14mila spettatori, secondo le cifre diffuse alla vigilia.

Un risultato particolarmente significativo se confrontato con quello della partita contro il Milan, quando erano stati registrati 21.373 spettatori, ma circa 10mila erano sostenitori rossoneri. Considerando esclusivamente il pubblico biancoceleste, quello contro il Lecce rappresenta dunque il miglior risultato casalingo della stagione.

Lotito e la contestazione degli ultras: i risultati della Lazio cambiano il clima

La contestazione degli ultras contro Claudio Lotito prosegue e il tifo organizzato continua a disertare le partite casalinghe. Tuttavia, quanto accaduto oggi all’Olimpico dimostra che una parte crescente della tifoseria ha scelto di tornare sugli spalti, indipendentemente dalla protesta.

A parlare sono anche i risultati della squadra allenata da Gennaro Gattuso, che con il netto successo sul Lecce consolida il proprio primato in Serie A. Una Lazio protagonista di uno straordinario avvio di campionato, capace di alimentare entusiasmo e aspettative tra i sostenitori.

Per Lotito è un segnale che assume anche un significato particolare nel confronto con la tifoseria organizzata: la protesta non è finita, ma i numeri sugli spalti raccontano una realtà meno compatta rispetto al fronte del boicottaggio. Una parte dei sostenitori vuole mettere al primo posto il percorso della squadra, il grande entusiasmo del primo posto e tornare a vivere le emozioni dello stadio.

La Lazio continua a vincere, l’Olimpico torna a popolarsi e la contestazione convive sempre più con l’entusiasmo per una squadra che guarda tutti dall’alto della classifica. Un segnale importante per la società e per il presidente Claudio Lotito, mentre sul campo i biancocelesti continuano a rispondere con i risultati.