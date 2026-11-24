La notizia che tanti aspettavano è finalmente arrivata: gli ultrà della Lazio torneranno a riempire lo stadio Olimpico. Con un lungo comunicato diffuso nella giornata di oggi, martedì 24 novembre, la Curva Nord ha annunciato la decisione di interrompere temporaneamente la diserzione delle partite casalinghe, tornando sugli spalti a partire dalla sfida contro l’Atalanta, in programma domenica 6 dicembre, una settimana prima dell’attesissimo derby contro la Roma. La tifoseria organizzata ha precisato che la decisione non rappresenta un passo indietro rispetto alla contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito e che la protesta proseguirà secondo le modalità stabilite all’inizio della stagione. Al netto di tutte le precisazioni contenute nel comunicato, però, è evidente come i risultati esaltanti della squadra allenata da Gennaro Gattuso abbiano fatto la loro parte. D’altronde, è proprio la Curva Nord a riconoscere i meriti dell’allenatore calabrese e dei suoi calciatori, manifestando la volontà di tributare loro il giusto omaggio per le grandi soddisfazioni che stanno regalando al popolo biancoceleste.

La Lazio vola con Gattuso: che peccato perdersi una stagione così

Più volte, nel corso di queste settimane, su StrettoWeb abbiamo evidenziato quanto fosse un peccato che una parte così importante della tifoseria biancoceleste si stesse perdendo quello che è il miglior cammino della storia della Lazio, oggi capolista indiscussa e meritatamente in vetta alla classifica di Serie A. Una squadra capace di sovvertire i pronostici estivi grazie alla qualità del gioco, alla solidità del gruppo e al lavoro straordinario del tecnico calabrese. Una doppia rivincita per Gattuso e Lotito, protagonisti di un progetto sportivo accolto inizialmente con grande scetticismo e che, invece, sta regalando risultati eccezionali. Già nelle ultime settimane, peraltro, l’Olimpico aveva iniziato progressivamente a ripopolarsi, mentre adesso anche il tifo organizzato ha deciso di tornare al fianco della squadra. Una scelta che, pur non cancellando le profonde divergenze con la proprietà, rappresenta una bella notizia per tutto il mondo laziale.

Non si tratta di stabilire se le ragioni della contestazione siano venute meno, né di pretendere che i tifosi rinuncino alle proprie convinzioni sulla gestione societaria. Il calcio, però, è fatto anche di emozioni, di passione e di momenti irripetibili. Nessuno può sapere come finirà questo campionato, ma ciò che la Lazio sta facendo in questi mesi appartiene già alla storia del club. Sarebbe stato davvero un peccato continuare a vivere tutto questo lontano dagli spalti. Per quanto la Curva Nord tenga a precisare che la propria posizione nei confronti della società non sia condizionata dai risultati sportivi, è difficile immaginare una simile iniziativa senza lo straordinario rendimento della squadra. Lo stesso affetto manifestato dagli ultrà nei confronti di Gattuso e dei suoi ragazzi testimonia quanto il lavoro dell’allenatore abbia inciso anche sul piano emotivo. Finalmente il tecnico calabrese potrà vedere realizzato, almeno temporaneamente, il suo desiderio di un Olimpico pieno. Ed è anche questo un merito della straordinaria stagione che la Lazio sta disputando.

Lazio, il comunicato integrale della Curva Nord

“A dicembre abbiamo deciso di regalarci un mese intero di lazio. Un anno fa questa sarebbe stata la normalità per il popolo biancoceleste ma purtroppo, un presidente tiranno e la sua pletora di tifosi giallorossi, ci hanno costretto a quell’estremo atto di amore che ci ha portato lontano da casa nostra. In questi lunghi mesi di lontananza abbiamo capito quanto il consenso di questa protesta poggi su basi molto solide perché ha continuato ad avere dalla sua parte un popolo che ha liberamente scelto di appoggiarla, di contro i vertici di questa società non hanno fatto assolutamente nulla per riavvicinare la tifoseria continuando ad andare nella direzione esattamente opposta ed il popolo laziale ha continuato a scegliere da che parte stare”.

“Poche eccezioni si sono distinte, tra tutti sicuramente ci sono mister Gattuso, che più volte ha ribadito di capire ed accettare la nostra decisione esprimendo però il “sogno” di vedere lo stadio Olimpico pieno della sua gente, e la sua squadra (plasmata ad immagine e somiglianza del mister) che ad ogni trasferta è venuta sotto il settore ospite a prendersi il meritato applauso e sappiamo che ci sono vicini! Per lui, per la squadra, ma soprattutto per tutti quei bambini e tifosi che hanno aderito alla protesta allontanandosi dallo stadio, a quelli che non sono riusciti ad acquistare il biglietto per il derby ed a tutti i laziali che soffrono lontano dalla propria amata Lazio, abbiamo deciso rendere omaggio entrando il 6 dicembre alla partita Lazio-Atalanta. Caricheremo così anche i ragazzi prima della stracittadina dando un assaggio dell’ambiente che troveranno il 13 dicembre, dimostrando di essere sempre al loro fianco, perché se lo meritano!”.

“Negli scorsi anni siamo andati ad incitarli a Formello ma ormai quel centro sportivo non lo sentiamo più “casa nostra”, sono state fatte molte amichevoli ed il signor Lotito ha pensato bene di farle a porte chiuse per paura della contestazione, ha fatto chiudere la squadra dentro un bunker fregandosene di tutti quei tifosi che avrebbero voluto vedere ed incitare quei ragazzi che oggi ci stanno regalando grandi soddisfazioni. Non ne facciamo una questione economica, la sortita del pack scontato per tre partite non ha avuto gli effetti desiderati dall’ufficio marketing, la nostra passione non si compra con gli sconti, la nostra fede non è un prodotto da supermercato, scegliamo noi quando entrare, riprovateci…sarete più fortunati!”.

“Questo non vuol dire bloccare la contestazione, che per questa partita continuerà dentro lo stadio, o erroneamente pensare che si rientri definitivamente, è solo l’ennesima prova di unità e compattezza di un popolo contro un despota. La protesta proseguirà con le stesse modalità di inizio anno, si continuerà a presenziare solo in trasferta ed ai derby e poi, se e quando lo vogliamo tutti noi, sceglieremo (forse) qualche altra giornata di lazialità. Non si tratta di un passo indietro, altri lo debbono fare, ad iniziare dal tifoso romanista che occupa la sedia del responsabile della comunicazione (al derby come si comporterà!? Tiferà con cuore o continuerà a pensare al portafogli?), noi restiamo fermi sulle nostre posizioni che restano le stesse e non sono minimamente condizionate dall’ottima partenza e dalla meritata posizione in classifica”.

“Il nostro giudizio completamente negativo sui comportamenti del signor Lotito, della gestione vergognosa ed approssimativa della prima società della Capitale, ci fanno restare fermi nella convinzione che un cambio sia urgente per stare al passo con quel mondo del calcio che viaggia ad una velocità tripla rispetto alla nostra Lazio, è doveroso nei confronti di un popolo che vive quotidianamente questo immenso amore e che invece si trova costretto a vivere in un incubo fatto di pressappochismo e botte di fortuna. Come già detto quando abbiamo deciso di non abbonarci e di seguire la Lazio solo in trasferta, anche questa volta chi vuole restare fuori è libero di farlo, chi invece vuole seguirci si prepari a vivere con noi 90 minuti di puro amore! Portate i bambini, mettetegli una bandiera in mano ed una sciarpa al collo e ditegli che per Natale ci regaliamo tutti un dicembre da laziali con quattro partite che ci riossigeneranno fino al derby di ritorno! Avanti lazio! Avanti laziali!”.