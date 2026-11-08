Lazio, anche a Napoli la voce grossa: ottimo pareggio al Maradona, la squadra di Lotito resta imbattuta e prima da sola in Serie A

Passa in vantaggio, si fa raggiungere, soffre, poi tiene e se la gioca fino all’ultimo. Altro risultato positivo per la Lazio, che a Napoli pareggia per 1-1 e mantiene imbattibilità e vetta solitaria in Serie A. Non semplice il match al San Paolo, in casa di un Napoli in difficoltà, proveniente dalla sconfitta contro la Juve in campionato e da quella pesante in Champions in Portogallo. La Lazio ne approfitta e nella prima frazione passa in vantaggio, con il solito Frattesi, che torna al gol dopo qualche settimana di stop. Nella ripresa i padroni di casa partono forte e si buttano a capofitto alla ricerca del pari: baricentro alto, tanta pressione e intensità, le occasioni fioccano e la Lazio soffre: dopo due minuti dal fischio d’inizio, l’autorete di Pedraza regala il pari ai partenopei, che prendono coraggio e continuano a creare diverse chance fino all’ora di gioco.

Dopo un quarto d’ora in apnea la Lazio, da grande squadra, si conferma solida, equilibrata, dura a morire e con le idee chiare anche quando c’è da reagire a un momento di difficoltà. Dopo aver atteso il ritorno del Napoli, torna a mettere il guscio fuori e, in contropiede, con un gioco verticale immediato, crea nuovamente pericoli verso la porta locale. Il risultato, però, alla fine non cambia più. Per la Lazio il cammino resta grandioso: è il secondo pareggio in undici partite, per i biancocelesti, che le altre le hanno tutte vinte. Resta quindi l’imbattibilità e il primato solitario anche dopo le partite di oggi. La squadra di Gattuso e Lotito si conferma in grande forma, si conferma una squadra ostica, solida e organizzata, e con l’aumentare delle settimane si consolida anche la consapevolezza di non essere lassù per caso, anzi.