Serata all’insegna dell’ironia e dello stupore quella andata in onda questa sera su Canale 5 con una nuova puntata di Tu sì que vales. Tra i protagonisti più commentati sul palco c’è stato l’avvocato Macrì, arrivato dalla provincia di Reggio Calabria con l’obiettivo di conquistare studio e pubblico a casa con un numero decisamente insolito. Presentatosi davanti ai giudici vantando un grande seguito come fenomeno di TikTok, il legale reggino ha spiegato che il segreto del suo successo sui social sarebbe il trapezio della sua spalla. Senza troppi preamboli, si è tolto la camicia nel bel mezzo dello studio, lasciando il pubblico letteralmente sbigottito e a bocca aperta. L’esibizione, però, non si è rivelata particolarmente brillante dal punto di vista artistico e ha subito scatenato la reazione ironica del tavolo dei giudici. Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli e il resto della giuria non hanno perso l’occasione per prenderlo bonariamente in giro, tra battute, sorrisi e sguardi divertiti per la piega surreale presa dal momento.

Alla fine, il verdetto della giuria popolare non ha lasciato spazio a dubbi: l’avvocato Macrì è stato bocciato con una percentuale tutt’altro che positiva. Nonostante l’eliminazione, la sua apparizione ha centrato comunque un obiettivo non da poco, portando sul palco di Canale 5 una parentesi di leggerezza, autoironia e simpatia che ha strappato più di un sorriso alla serata televisiva.