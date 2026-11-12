Lavoro, accordo storico tra sindacati e imprese dopo una lunga trattativa: nuove regole su salari e contratti

Una trattativa durata quasi diciotto ore si è conclusa questa mattina con la firma di un’importante ipotesi di accordo quadro tra sindacati e associazioni datoriali, destinata a incidere sulle regole della contrattazione collettiva e sulle relazioni industriali in Italia. L’intesa è stata raggiunta tra Cgil, Cisl, Uil e tredici associazioni datoriali, tra cui Confindustria, Confcommercio, le rappresentanze del mondo artigiano e quelle delle cooperative. Al centro dell’accordo figurano la rappresentanza sindacale e datoriale, gli assetti contrattuali, i salari e i contenuti della contrattazione collettiva. Il documento affronta inoltre questioni fondamentali per il mondo del lavoro, dalla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alla formazione, fino alla partecipazione dei lavoratori.

Salari e contratti, cosa prevede l’accordo tra sindacati e imprese

Uno dei principali obiettivi dell’intesa riguarda il funzionamento del sistema contrattuale italiano, con particolare attenzione ai rinnovi dei contratti collettivi e al recupero del potere d’acquisto dei salari. La questione salariale rappresenta uno dei punti centrali del confronto tra le parti sociali. L’accordo quadro interviene infatti sul ruolo della contrattazione collettiva nella definizione delle retribuzioni, inserendo il tema della tutela del potere d’acquisto all’interno di una più ampia revisione delle regole delle relazioni industriali. L’intesa affronta anche gli assetti contrattuali e i contenuti della contrattazione, con l’obiettivo di definire un quadro condiviso tra le organizzazioni sindacali e le rappresentanze delle imprese.

Contratti pirata, nuove regole per misurare la rappresentanza

Un altro capitolo significativo riguarda la misurazione e la certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali. Il principio alla base dell’accordo è quello di verificare il peso effettivo delle sigle che partecipano alla contrattazione, attraverso strumenti di misurazione e certificazione della rappresentanza. Queste regole sono finalizzate anche a contrastare i cosiddetti contratti pirata, ossia accordi collettivi che possono prevedere condizioni economiche e normative meno favorevoli rispetto a quelle stabilite dai contratti sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Il tema della rappresentanza assume quindi un ruolo centrale nel nuovo quadro delineato dall’intesa, insieme alla definizione delle regole che disciplinano i rapporti tra lavoratori e imprese.

Sicurezza sul lavoro, formazione e partecipazione nell’intesa

L’accordo non si limita agli aspetti economici e contrattuali, ma comprende anche tre ulteriori capitoli dedicati alla salute e sicurezza, alla formazione e alla partecipazione. Si tratta di temi che completano il quadro delle materie affrontate dalle parti sociali e che riguardano aspetti essenziali dell’organizzazione e della qualità del lavoro. La presenza di questi capitoli evidenzia la volontà di ricomprendere nell’intesa non soltanto le questioni salariali, ma anche altri elementi che caratterizzano il rapporto tra imprese e lavoratori.

Il ministro Calderone: “un accordo storico, si apre una nuova stagione”

A commentare positivamente il raggiungimento dell’intesa è il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, che sottolinea il valore del confronto tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali. “Un accordo storico, che dimostra il valore del dialogo tra le parti sociali e segna l’avvio di una nuova stagione per le relazioni industriali e la contrattazione. La scelta del governo di rinunciare all’esercizio della delega su retribuzioni e contrattazione collettiva e l’introduzione del Salario Giusto con il decreto primo maggio hanno contribuito a creare le condizioni per un’intesa importantissima per il Paese”, dichiara Calderone.