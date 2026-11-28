Si è svolto ieri mattina, nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, il terzo incontro tra l’Amministrazione comunale e i commercianti di Ganzirri per fare il punto sui lavori di convogliamento delle acque in via Lago Grande. All’incontro hanno partecipato l’assessore Francesco Caminiti, l’ingegnere Colao, responsabile dei lavori per il Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina, il consigliere comunale Paolo Alibrandi, delegato dalla Commissione consiliare Viabilità, il presidente della VI Municipalità Sacha Cardile e una delegazione di sei commercianti di via Lago Grande.

Nel corso della riunione, l’ingegnere Colao ha illustrato lo stato di avanzamento degli interventi, fornendo, insieme all’assessore Caminiti, rassicurazioni in merito alle tempistiche di esecuzione dei lavori.

Particolare attenzione è stata riservata alla possibilità di ripristinare la viabilità in vista delle festività natalizie, al fine di agevolare l’accesso agli esercizi commerciali e limitare i disagi per gli operatori economici della zona, anche qualora si rendesse necessario completare successivamente alcuni interventi di rifinitura del manto stradale, nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

“Con questo terzo incontro proseguiamo il percorso di confronto avviato con i commercianti di Ganzirri, consapevoli dei disagi che la presenza del cantiere comporta per le attività economiche della zona“, dichiara l’assessore Francesco Caminiti. “L’attenzione, in questa fase, è rivolta all’avanzamento dei lavori e alla possibilità di restituire la strada alla normale fruizione in vista delle festività natalizie, periodo particolarmente importante per gli operatori commerciali. Continueremo a monitorare l’andamento degli interventi, mantenendo aperto il dialogo con i commercianti e garantendo il necessario raccordo con gli uffici tecnici comunali“.