“Campo CONI, si torna a correre. Non è soltanto uno slogan, ma il segnale concreto di una città che sta finalmente ritrovando slancio, fiducia e voglia di ripartire. Reggio Calabria continua a guardare avanti e, a pochi mesi dall’insediamento della nuova Amministrazione, arriva un’altra importante notizia: lunedì prenderanno ufficialmente il via i lavori al Campo CONI, un impianto sportivo atteso da tempo e che rappresenta un punto di riferimento per tanti atleti, associazioni e cittadini.

Un risultato tutt’altro che scontato, soprattutto se si considera la storia di un’opera che per troppo tempo è rimasta intrappolata tra ritardi, incompiutezze e difficoltà amministrative. Come è noto, le risorse inizialmente destinate al completamento dei lavori erano andate perdute. Una situazione complessa che ha richiesto impegno, determinazione e un lavoro concreto per individuare una soluzione“. È quanto dichiarato, attraverso un comunicato stampa, dai Consiglieri comunali Vanessa Colica e Giuseppe De Biasi.

“È proprio grazie all’intervento del nostro Sindaco Francesco Cannizzaro e all’impegno di tutta la nuova Amministrazione – dichiarano i consiglieri comunali Colica e De Biasi – che oggi possiamo annunciare l’avvio dei lavori per restituire alla città una struttura sportiva e di aggregazione fondamentale, che presto potrà tornare a disposizione degli sportivi e dell’intera comunità”.

“Dopo anni caratterizzati da opere incompiute, abbandono e degrado urbano e sociale – proseguono – Reggio Calabria sta dimostrando che cambiare passo è possibile. Ogni risultato raggiunto rappresenta un tassello di un percorso più ampio intrapreso dall’ Amministrazione Cannizzaro, fatto di attenzione al territorio, recupero degli spazi pubblici e valorizzazione dello sport come strumento di crescita e inclusione. Perché il Campo CONI non è soltanto un impianto sportivo: è un luogo di socialità, di sfide e opportunità, che appartiene a tutta la città. La sua riapertura significherà restituire spazi e possibilità a giovani, atleti, associazioni e famiglie“.

“La Reggio che vogliamo è una città che non si arrende, che supera le difficoltà e che torna a investire sul proprio futuro. Oggi possiamo dire che Reggio non soltanto torna a correre, ma ha ripreso a volare. E questo è solo un altro passo di un percorso che continuerà con lo stesso impegno e la stessa determinazione. Adesso Reggio“.