Ripartono i lavori al Campo Coni. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia accoglie la notizia con soddisfazione. “Lo dico a nome di tutto il gruppo, perché ne abbiamo parlato insieme”, afferma il capogruppo Giuseppe Bilardi. “Il Campo Coni è un luogo che i reggini conoscono bene. Qui sono cresciuti atleti, società, famiglie. Vederlo ripartire fa piacere a tutti noi”. Il progetto prevede una pista di atletica a otto corsie e il recupero degli spazi esterni. “Ringraziamo il sindaco Cannizzaro e l’amministrazione per il lavoro fatto per riportare il cantiere in movimento. Adesso conta il passo dopo: i tempi, l’avanzamento, l’apertura”.

Per questo il gruppo seguirà i lavori da vicino. “Resteremo al fianco dell’amministrazione, in Consiglio e in commissione. Ci confronteremo con le società sportive, perché l’impianto serva a chi lo userà ogni giorno. E penseremo ai giovani: uno spazio per allenarsi bene è anche una ragione in più per restare qui”.

“Reggio ha bisogno di vedere questo campo di nuovo vivo, Noi ci siamo, con piacere e con impegno”, conclude Bilardi.