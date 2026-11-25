Grande emozione e gioia a Laureana di Borrello per il compleanno speciale di nonna Carmela Furuli, che ha felicemente raggiunto l’incredibile traguardo dei 100 anni. Un secolo di vita denso di ricordi e memoria storica che l’intera comunità ha voluto celebrare con enorme calore. Per l’occasione, la famiglia ha organizzato una festa intima e sentita, impreziosita dalla presenza istituzionale del primo cittadino di Laureana di Borrello, giunto di persona per portare gli auguri dell’amministrazione e di tutti i concittadini a questa preziosa testimone del passato.

L’amore della famiglia, i sacrifici del passato e il valore degli affetti

Attorno a nonna Carmela si sono stretti i suoi affetti più cari, tra cui circa diciotto o venti nipoti, molti dei quali sono arrivati appositamente da lontane città come Torino per festeggiare insieme a lei. Nel ricordare la sua unica figlia, la festeggiata ha risposto con ironia e dolcezza: “meglio una che niente”. Ripercorrendo la propria giovinezza, nonna Carmela ha rievocato i tempi duri segnati dalla fame e dalle ristrettezze, cresciuta in una famiglia di sei figli mentre il marito lavorava duramente come pastore di pecore e lei accudiva la casa. Di fronte al calore di tutta la sua famiglia riunita per il centenario, la festeggiata ha espresso profonda gratitudine dicendo: “ringrazio a Dio”.

Una lucidità sorprendente e un’incredibile voglia di vivere

Nonostante qualche piccolo ed inevitabile problema d’udito, la lucidità e la prontezza di spirito di nonna Carmela hanno meravigliato tutti i parenti presenti. Una nipote ha infatti confidato con ammirazione: “ragiona quasi quasi meglio di noi secondo me”. Anche di fronte agli acciacchi fisici, i familiari hanno ricordato come la centenaria sia sempre stata una donna tranquilla ma d’indole tenace; un parente ha infatti commentato: “lamentandosi lamentandosi è arrivato ad oggi che dice che vuole ancora vivere”. Chi le sta vicino sottolinea la sua straordinaria energia, evidenziando che la nonna “ha una forza di vivere secondo me da invidiare una voglia di vivere”.

Di seguito il servizio di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.