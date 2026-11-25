Sarà Lina Sastri, una delle interpreti più autorevoli del panorama teatrale e musicale italiano, a inaugurare il nuovo cartellone de “L’Eleganza dell’Arte”, la rassegna promossa da Publidema Eventi Musicali che torna a Reggio Calabria con una proposta di spettacoli di particolare rilievo artistico. L’appuntamento è fissato per sabato 28 novembre 2026, alle ore 21, al Teatro Francesco Cilea, dove l’artista porterà in scena “Voce ’e Notte”. Attrice, cantante e autrice, Lina Sastri ha costruito nel corso della sua carriera un percorso artistico capace di attraversare linguaggi e forme espressive differenti, conservando un profondo legame con la tradizione napoletana. La capacità di coniugare parola, canto e presenza scenica rappresenta il tratto distintivo della sua ricerca espressiva, maturata attraverso una lunga esperienza teatrale e musicale. A caratterizzare l’apertura della rassegna saranno dunque l’intensità interpretativa dell’artista e la contaminazione tra musica e teatro, elementi centrali della sua produzione artistica.

Il nuovo cartellone si inserisce nel percorso di valorizzazione dell’offerta culturale del territorio portato avanti da Publidema. “L’Eleganza dell’Arte si inserisce in un progetto sempre più importante di valorizzazione dello spettacolo dal vivo e della proposta culturale offerta al territorio per cui lavoriamo con impegno e costanza.” afferma Demetrio Mannino, direttore artistico della Publidema. I biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili sul circuito TicketOne e presso il botteghino Publidema, in via Torrione 31.